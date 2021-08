Beursblog Live: AEX zet recordreeks voort, Corbion verliest 8% Ondanks dat zorgen over het coronavirus het stemmingsbeeld op de internationale aandelenmarkten bepalen, kruipt de Amsterdamse beursindex langzaam verder omhoog. Ook vandaag, zo blijkt na enkele minuten handel wanneer de AEX-index 763,40 punten noteert. Een winst van 0,23%. Prosus wint 3%, KPN verliest 3%. Corbion dat vanochtend met halfjaarcijfers kwam, moet 8% inleveren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: AEX zet recordreeks voort, Corbion verliest 8% Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren