Beursblog Live: AEX stevent af op hogere start, Aziatische beurzen boeken winst In Azië staan de aandelenbeurzen weer wat hoger na vier dagen op rij met verlies te zijn gesloten, ondanks dat op dinsdag de beurzen op Wall Street met verlies de dag eindigden. De centrale bank van Nieuw-Zeeland tartte de verwachtingen door de rente toch niet te verhogen. De AEX-index lijkt met een kleine winst te gaan openen.

