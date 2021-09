Pensioenen Eerste grote Nederlandse pensioenfonds stapt uit olie en gas PME keert beleggingen in fossiele energie de rug toe en steekt dat geld in hernieuwbare energie. Het fonds voor de metaal en technologische industrie, met een vermogen van €62 mrd, zet als eerste van de vijf grote pensioenfondsen in Nederland deze stap.

