Markten Toezichthouders VS denken aan verbod op doorverkopen particuliere orders Amerikaanse brokers zijn zich waarschijnlijk rotgeschrokken. Gary Gensler, de voorzitter van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC, denkt eraan het doorverkopen van particuliere orderstromen te verbieden. In Europa mag dit doorverkopen al niet meer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Toezichthouders VS denken aan verbod op doorverkopen particuliere orders Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren