Monetair Economen bakkeleien of de inflatieschok er zal komen Je kunt niet ongestraft een bak geld over een economie uitstorten, vrezen critici van de grote stimuleringsprogramma’s van overheden en centrale banken. Ze weten het zeker: er komt een golf van inflatie. Andere economen wuiven dat weg. ‘Het is de vorige keer toch ook niet gebeurd?’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Economen bakkeleien of de inflatieschok er zal komen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren