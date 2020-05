Foto: FD

Het kabinet komt waarschijnlijk volgende week met een nieuw steunpakket voor bedrijven en werknemers. Een groot verschil met het eerste: bedrijven die geld krijgen om de lonen door te betalen mogen waarschijnlijk toch mensen ontslaan. Nu mag dat nog niet.

Een logische stap, stellen economen Mathijs Bouman en Daan Ballegeer in 'Ongekend in vredestijd', een podcast van het FD en BNR. Lag de focus aanvankelijk nog bij behoud van werkgelegenheid, nu staat het veiligstellen van economische bedrijvigheid centraal, zelfs als daar minder mensen voor nodig zijn.

We zijn immers in een andere fase van de crisis terechtgekomen, zoals Wouter Koolmees al opmerkte. 'Dat deze crisis geen effect zou hebben op de werkgelegenheid of bedrijven, dat is natuurlijk een sprookje', zei de minister van Sociale Zaken vorige week in het praatprogramma Op1.

Als het niet lukt om via de verschillende maatregelen baanbehoud te garanderen, moeten we the next best thing doen, vinden Mathijs en Daan. Help hen op weg naar nieuw werk, door te investeren in opleidingen en bijscholingen. Jammer genoeg blijkt het poldermodel hierbij eerder een belemmering dan een hulp.

Beluister hier de aflevering:

Verder bespreken de economen de verschillende knoppen waaraan bedrijven kunnen draaien om het beste te maken van de crisis, of er zelfs van te profiteren. Ze geven concrete voorbeelden van hoe ondernemingen hun omzet kunnen verhogen door veranderingen aan te brengen aan hun producten, die anders te promoten, elders aan de man te brengen, of andere prijzen te vragen.