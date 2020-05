Bestuur

'Handhaven is niet de oplossing van de crisis'

Ton Heerts was net drie maanden burgemeester van Apeldoorn toen Nederland plotseling op slot ging. Nu gaan zijn stad, de Apenheul en toeristische trekpleister De Veluwe langzaam weer open. Het wordt een flinke klus de Nederlander die vrijheid ruikt in het gareel te houden. 'Er is bij burgers een gevoel van euforie, maar ik blijf alert.'