Arbeidsmarkt

Polderorgaan na 75 jaar weer volop in beeld

De oorlog was nog geen twee weken voorbij of werkgevers en vakbonden richtten een overlegorgaan op om op sociaal-economisch terrein een vuist te kunnen maken. Werkgevers hadden geen trek in revoluties en zagen af van maximale winsten. Bonden zagen het belang van lage lonen voor de wederopbouw. Met de Stichting van de Arbeid is het poldermodel geboren.