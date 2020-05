Foto: Reuters

Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de wereld na 'Karlsruhe' en rechter vs rechter in Polen.

1. Karlsruhe vs Karlsruhe

Het is hooguit tien minuutjes lopen van het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe naar het Bundesgerichtshof. De eerste instantie, het Constitutioneel Hof, is de hoogste rechter in Duitsland over grondwettelijke kwesties. Geen beroep meer mogelijk, game over.

De andere instantie, het Bundesgerichtshof of het Federaal Hof, is de hoogste rechterlijke instantie in Duitsland voor 'gewone' rechtspraak. Geen beroep meer mogelijk. Tenzij je als procederende partij een beroep doet op de grondwet. Dan moet je dat wandelingetje van tien minuten door Karlsruhe doen, en kun je aankloppen bij het Bundesverfassungsgericht.

Het Constitutioneel Hof kennen we sinds het geruchtmakende arrest over de bevoegdheden van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Hof van Justitie van de EU. Maar Peter Meier-Beck, rechter bij het Federaal Hof, kenden we nog niet.

Dat wordt nu anders. Want Meier-Beck, de langstzittende rechter bij het Federaal Hof, pakte na het arrest van zijn stadsgenoten zijn sloophamer en ging hun uitspraak te lijf. Het resultaat: geen steen ligt meer op elkaar. Een tekenend citaat: 'Op beslissende momenten is er geen verwijzing naar jurisprudentie. Daar is overheen te komen. Maar het is nog erger: er is geen onderbouwing.'

Terwijl het Bundesverfassungsgericht de door het EU-Hof gevolgde methodiek bij de beoordeling van het PSPP-programma van de ECB niet meer kan volgen, kan Meier-Beck het Bundesverfassungsgericht niet meer volgen. Dat de ECB zijn bevoegdheden heeft overschreden louter omdat het geen oog zou hebben gehad voor de proportionaliteit van de gevolgen van PSPP, verbaast hem — 'daar heb ik nog nooit van gehoord'.

Voor de fijnproevers: de rechter legt daarbij uit dat het Bundesverfassungsgericht een proportionaliteitstest wil zien voor de 'economische beleidsgevolgen' van het ECB-programma, terwijl de ECB en EU-Hof hun afweging baseren op de 'economische gevolgen' van PSPP. In het eerste geval gaat het om de gevolgen die een overheid verbindt aan PSPP, in het tweede om de gevolgen voor de economie.

Als het Bundesverfassungsgericht zo redeneert, blijft de ECB alleen binnen zijn mandaat als zijn monetaire beleid geen gevolgen heeft, concludeert Meier-Beck.

En intussen...

Het rammelt natuurlijk van de publicaties over 'Karlsruhe'. Hier wat leestips:

• Hoe gaat het verder? Gaat de Europees Commissie Duitsland aanpakken, of pakt de ECB straks de Bundesbank aan? Juridisch ligt het gecompliceerd. Lees ook deze analyse van Nathan de Arriba-Sellier. Hoofdeconoom Erik Nielsen van Unicredti gokt op een pragmatische oplossing.

• Hoe gaat het verder, deel 2? Hoe zit het met het mandaat van de ECB? Hier een analyse van het Europees Parlement. En moet de ECB wel onafhankelijk zijn, vraagt deze notitie zich af. En lees hier de visie van FD-medewerker Mathieu Segers.

• Riep daar iemand? President Koen Lenaerts van het Hof van Justitie van de EU sprak met NRC. Hij ging niet op De Zaak in, maar: het arrest van het Hof van december 2018 waarin het zijn zegen aan PSPP gaf, is 'de enige juridische standaard'.

• Ondertussen in... Karlsruhe De ambtstermijn van president Andreas Vosskuhle van het Duitse Constitutioneel Hof zat er na het geruchtmakende ECB-arrest op. Stephan Harbarth volgt hem op. Astrid Wallrabenstein vult Harbarths vacature. (Lees hier een interview met Stephan Harbarth).

2. Poolse rechters hebben ook issues

Terwijl het Duitse Constitutioneel Hof onze aandacht opslokt, botsen ook in Polen rechters op rechters. Eind april ging president Malgorzata Gersdorf van het Hooggerechtshof (SN) met pensioen. Warschau benoemde vervolgens Kamil Zaradkiewicz als interim-president, maar die stapte vrijdag alweer op vanwege een conflict met SN-rechters over de benoeming van Gersdorfs opvolger.

Zaradkiewicz' vervanger, Aleksander Stepkowski, heeft net als de vertrekkende interimmer nauwe banden met de Poolse regeringspartij PiS. En net als Zaradkiewicz is hij geen rechter.

Rechters in heel Europa volgen de gang van zaken nauwlettend. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen staat op het spel, denken ze. De regering heeft de Poolse raad voor de rechtspraak en het Constitutioneel Hof al onder haar controle gebracht, en probeert dat nu ook met het Hooggerechtshof.

Jaroslaw Kaczynski, de leider van de conservatieve PiS, is de gang van zaken spuugzat. Tegenover de Poolse radio zei hij vrijdag dat de bezem door het Hooggerechtshof moet.

Waar moeten we deze week op letten?

• Denktank EPC heeft maandagmiddag een onlinedebat over de beleidsgevolgen voor de farmasector na de coronacrisis. Ondertussen heeft de Franse president Emmanuel Macron ceo Paul Hudson van de Franse farmagigant Sanofi voor dinsdag ontboden, na Hudsons bewering dat de eerste coronavaccins die Sanofi maakt naar de VS gaan.

• De EU-ministers van financiën overleggen dinsdag over de plannen van de Europese Commissie om de regels tegen witwassen te stroomlijnen en te harmoniseren. Lees hier het verhaal van FD-correspondent Ria Cats.

• Eurocommissaris Valdis Dombrovskis komt woensdag met aanbevelingen voor hervormingen van de economie van de EU-lidstaten.

• Hoe duurzamer voedsel te krijgen? De Europese Commissie presenteert woensdag haar strategie 'Van boerderij tot vork' (niet zijnde een hooivork; in het Engels allitereert de strategie fijner).

Meer lezen?

Waarschuwing Solidariteit is geen liefdadigheid, stelt bestuursvoorzitter Ana Botín van de Spaanse bank Santander in El País richting sommige EU-lidstaten. Ze wijst op groeiende ongelijkheid in de EU omdat het ene land zijn bedrijfsleven meer kan steunen dan de andere.

Meer Europa graag Italië heropent zijn grenzen voor buitenlandse bezoekers vanaf 3 juni. Andere landen stellen zich strikter op. De Italiaanse oud-premier Enrico Letta vraagt om meer Europese afstemming.

Podcast Luis Garicano is lid van de liberale fractie van het Europees Parlement. Eerder was hij verbonden aan de London School of Economics. In deze podcast spreekt hij met Daron Acemoglu, bekend van het boek Why Nations Fail, over de aanpak van de coronapandemie in de VS en de EU.

Steun! De Franse regering komt binnenkort met een steunplan voor de automobielindustrie en luchtvaartsector. Er komt subsidie op het aanschaffen van schone auto's.

Banenverlies De coronacrisis slaat hard toe. Lees dit rapport van het EU-agentschap Eurofound dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgt en analyseert.

Een jaar na dato De Oostenrijkse regeringscoalitie crashte vorig jaar nadat de radicaal-rechtse FPÖ bereid bleek Russische steekpenningen te accepteren. De Süddeutsche Zeitung analyseert de gevolgen van de affaire.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!