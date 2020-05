Foto: FD

De economische gevolgen van de coronacrisis lijken met de dag groter te worden. Het einde van de misère is dus nog niet in zicht, beseffen ook de luisteraars van 'Ongekend in vredestijd', een wekelijkse podcast van FD en BNR. Voor deze aflevering stuurden ze hun bekommernissen en vragen op naar economen Daan Ballegeer en Mathijs Bouman.

Zo wil Simon van de Beek weten hoeveel structurele schade de economie uiteindelijk zal oplopen door het coronavirus. Wat kunnen overheden ondertussen doen om zoveel mogelijk stimulus te knijpen uit elke euro steun die ze geven, vraagt Sander van Nielen. En wat met de schulden die overheden, bedrijven en gezinnen opstapelen, werpt Robbert de Jager op. Belanden we straks met een schuldencrisis van de regen in de drup?

Julia Verbist verwacht dat de huurprijzen straks zullen dalen, al dan niet met behulp van de verhuurwebsite Airbnb, die nu slechte zaken doet. Maar is dat ook zo? Sowieso zal die prijsontwikkeling onvoldoende vervat zitten in het inflatiecijfer, vermoedt Rob Wijers, al kan hij er zijn vinger niet opleggen waarom.

Beluister hier de aflevering:

Florian van Leeuwen is nieuwsgierig naar hoe de Europese Centrale Bank precies de economie stimuleert. 'Hoe bepaalt de ECB van welke landen obligaties worden opgekocht en hoeveel per land?', wil hij weten. Romain Houben vraagt zich dan weer af of het niet beter zou zijn dat Italië terugkeert naar de lire. 'Met een eigen monetair beleid kan het zelf bepalen hoeveel geld het drukt', merkt hij op. Maar is dat wel een goede zaak?

Verder stelt Wesley Breel voor dat de Nederlandse overheid in ruil voor zijn steun aan bedrijven aandelen krijgt, maar dan wel via een staatsfonds zoals in Noorwegen. Daarmee hoopt hij de uiteenlopende standpunten van Mathijs en Daan te verzoenen, maar lukt dat ook?

Tot slot wil Lasse Hofstra weten welke heilige huisjes de komende tijd zullen sneuvelen in Den Haag. Dat leidt tot een discussie over de toekomst van Europa.