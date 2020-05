Foto: Reuters

Vijf A4'tjes tegen anderhalf A4'tje

Dé gebeurtenis van deze week is natuurlijk de presentatie van het voorstel van de Europese Commissie voor een wederopbouwfonds voor de Europese economie, deze woensdag. Frankrijk en Duitsland gaven daar vorige week maandag met een verklaring van vijf A4'tjes input voor.

Zaterdag verspreidden de 'zuinige vier' met Nederland voorop hún stellingname — anderhalf A4'tje, geen letter teveel, dat spreekt. De keuze voor zaterdag was interessant. Eerder heette het in Brusselse kringen dat de 'zuinigerds' zouden wachten tot na het Commissie-voorstel.

Het voorstel van de vier lijkt lichtjaren verwijderd van het plan van Frankrijk en Duitsland. De laatsten voorzien subsidies van €500 mrd voor herstel, te distribueren via de Europese begroting, niet terug te betalen, maar gekoppeld aan Europese doelen en een hervormingsagenda.

De 'zuinige' insteek is bezuinigingen vinden op de Europese begroting, bestemmingen voor steun omkatten naar coronagerelateerde kwesties en misschien dat er dan nog een extraatje inzit. Maar geen gratis geld, alleen leningen, tegen strenge voorwaarden.

Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Graven de zuinigerds zich in? Of moeten we hun voorzet zien als het begin der onderhandelingen? Daarvoor is het goed om de schijnwerpers te zetten op de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz.

Kanselier Kurz toont zijn royale kant...

Kurz zette vorige week maandag direct namens Den Haag, Stockholm, Kopenhagen en zichzelf de hakken in het zand toen Merkel en Macron hadden gesproken. Geen gratis geld, maar leningen, zei hij. Dat zette de toon.

Maar zaterdag, na de verspreiding van de anderhalve A4, bleek Kurz van spoor veranderd. In een gesprek met Deutschlandfunk merkte hij op dat de EU-lidstaten nog moeten uitmaken 'hoeveel van die €500 mrd subsidies zijn en hoeveel leningen'.

Hey, ondergraaft Kurz hier de anderhalve A4 en verlaat hij zijn zuinige vrienden? Maar nee, zegt de kanselier zelf: we hebben nu eenmaal een compromis nodig.

Niet dat de kwestie met de insteek van de zuinigerds eenvoudiger is. Wie wil bezuinigen op de begroting, en geld wil verschuiven, die vindt EU-lidstaten uit Oost-Europa op zijn weg. (Lees de verhalen van Ria Cats en Mathijs Schiffers, FD-correspondenten te Brussel).

De conclusie: bereid je voor op een moeizame Europese onderhandelingsdans over voorwaarden, verdeelsleutels, looptijden, gratis of betaalde solidariteit enzovoort. En of dat herstelfonds geen sigaar uit eigen doos is. Want bij het Frans-Duitse plan betaalt iedereen eraan mee, ook zwaar getroffen lidstaten.

... Want is het zo'n goed idee, dat fonds?

Een interessante bijdrage aan dit debat levert Clemens Fuest, de president van het Duitse onderzoeksinstituut Ifo. Bij een EconPol-webinar ontvouwde hij wat hij op de achtergrond van een sigarenkistje had uitgerekend (vanaf 45.00).

Als je op basis van IMF-ramingen de economische schade van het coronavirus voor EU-lidstaten in aanmerking neemt, en dan bekijkt wat lidstaten moeten betalen voor het wederopbouwfonds, kan je voor verrassingen komen te staan, zei Fuest.

Landen met een bovenmatige economische krimp krijgen netto meer uit zo'n fonds dan wat ze eraan afdragen, zei hij. 'Daarom werkt het huidige model niet.' En dan komt het: Juist 'Nederland moet van dit fonds houden', zegt Fuest. Nederland wordt met zijn exportgeoriënteerde economie bovengemiddeld getroffen. Fuest: 'Italië zou Nederland betalen.'

In de realiteit weet natuurlijk niemand hoe de grote herverdeling zal uitpakken. Maar ook Fuests collega's van ZEW in Mannheim waagden zich aan zo'n analyse. Volgens hen zal Polen de grootste nettobetaler zijn, en blijft Nederland nettobetaler in plaats van ontvanger.

Foto: Reuters

2. 'Karlsruhe' of niet, Boedapest volgt 'Luxemburg'

Wat doen Hongarije en Polen hiermee? Dat was de vraag nadat het Duitse Constitutionele Hof onlangs een arrest van het Hof van Justitie over een opkoopprogramma van de Europese Centrale van tafel had geveegd. Het Hof zou zijn werk niet gedaan hebben en daarmee zijn mandaat hebben geschonden.

Met hetzelfde argument zouden constitutionele hoven in Polen en Hongarije arresten van het EU-Hof kunnen negeren, vreesde menigeen in Brussel en Luxemburg. Onlangs ontstond de eerste gelegenheid, toen het hof in Luxemburg het langdurig vasthouden van asielzoekers in twee transitcentra aan de Hongaars-Servische grens kwalificeerde als illegale detentie.

Dat leverde een merkwaardig schouwspel op. Premier Viktor Orbán zei eerst dat hij het arrest niet kon accepteren. Maar een dag later verklaarde zijn kabinetschef Gergely Gulyas dat de regering het detentiecentrum sluit.

En toen kwam het: 'Als een EU-lidstaat volgen we alle rechterlijke uitspraken', zei Gulyas. Logisch, zo stelde Maximilian Steinbeis van Verfassungsblog afgelopen weekeinde. Hongarije wil geen EU-geld mislopen, en dat komt er straks alleen als Boedapest de rechtsstaat respecteert.

Zo'n driehonderd mensen hebben nu een plek gekregen in asielcentra elders in Hongarije. Maar Hongarije verandert de regelgeving wel. Mensen die asiel willen aanvragen, kunnen dat voortaan niet in Hongarije zelf doen, maar alleen bij Hongaarse consulaten in veilige buurlanden, stelde Gulyas.

Waar moeten we deze week op letten?

• Altijd handig die apps. Toch? Denktank CEPS heeft maandagmiddag een webinar over privacy, het coronavirus en de rechtsstaat. Met vicevoorzitter Vera Jourova van de Europese Commissie.

• De commissie economische zaken van het Europees Parlement praat maandagmiddag met vicevoorzitter Margrethe Vestager van de Europese Commissie over de aanpak van de coronacrisis en staatssteun.

• De Europese Commissie komt woensdag met haar nieuwe voorstel voor de meerjarenbegroting en het wederopbouwfonds voor de Europese economie. Lees ook nog de opiniebijdrage van vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie.

• Tijd voor telecom! Donderdag staan bij een hoorzitting bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg juristen tegenover elkaar vanwege de fusie van Liberty Global en Ziggo. KPN vindt dat de Europese Commissie die niet had mogen goedkeuren.

