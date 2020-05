Coronaspreekuur

Hoe groot is de kans op besmetting in een vliegtuig?

Nu veel landen en staten de grenzen stapsgewijs heropenen, zal de wens tot vliegen navenant toenemen. Maar hoe staat het met de besmettingskans in een vliegtuig? Per slot zit je enkele uren in een beperkte ruimte met een groep mensen waarvan je niet weet waar ze vandaan komen en of ze niet iets onder de leden hebben, zelfs zonder het zelf te weten. Eize Wielinga zet de risico's op een rijtje.