Buitenland

Hongkong overrompeld door machtsgreep: 'Dit is het moment waarop China zijn wil doordrukt'

Het Chinese Volkscongres stemt donderdag waarschijnlijk voor een motie waardoor Peking een nationale veiligheidswet kan opstellen die in Hongkong geldt. In de stadstaat is men overrompeld door de stap. 'Nu komt China naar Hongkong.'