Foto: FD

Europa staat voor een keuze, verklaarde Ursula von der Leyen woensdag in het Europees Parlement. 'Of we gaan er allemaal alleen voor, en laten landen, regio's en mensen achter, en accepteren een Unie van haves en havenots, of we bewandelen die weg samen.'

Beluister hier de aflevering:

Het is duidelijk welke route de Commissievoorzitter verkiest. Ze pleitte voor 'stoutmoedige maatregelen', en lidstaten die 'samen een sprong voorwaarts maken'. Von der Leyen stelde voor om een wederopbouwfonds op te tuigen van €750 mrd om de door corona getroffen economieën te helpen. 'We kunnen de basis leggen voor een Europese Unie die klimaatneutraal, digitaal en robuuster dan tevoren wordt.'

In 'Ongekend in vredestijd', een podcast van FD en BNR, bespreken economen Mathijs Bouman en Daan Ballegeer waarom dat plan nodig is, en hoe het tot stand is gekomen. Daarbij duikelt Daan een lang vergeten minister van Buitenlandse Zaken op, die waarschuwde voor 'de Nederlandse angst om beduveld te worden'.

Misschien gaat het dan wel over de €500 mrd aan nieuwe subsidies die Von der Leyen in gedachten heeft? Want wie gaat dat betalen? 'Als het aan mij lag, ging er een stukje van de nationale inkomstenbelasting naar Europa', zegt Mathijs. 'Maar dat zal nooit gebeuren.' Hij legt uit waarom, en hoe de Commissie dat gat dan wel hoopt te dichten.