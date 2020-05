Coronaspreekuur

Een pandemie doet een beroep op al onze intellectuele niveaus

Drie maanden landelijke ‘Lock down’, ook een intelligente, moet welhaast sporen achterlaten in een gemeenschap. En waar sporen zijn, is iets te leren. Eize Wielinga zet ze op een rijtje in zijn (voorlopig) laatste Coronaspreekuur