Eindelijk een persoonlijk pensioen, maar net niet helemaal

Het mocht vooral geen persoonlijk pensioenpotje heten, dat zou slecht vallen. Het Nieuwe Contract is zeker persoonlijk, maar heeft wel een collectief tintje. Is de 'vierkante cirkel' eindelijk gelukt? Toch liggen nieuwe discussies tussen jong en oud in het verschiet.