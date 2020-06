Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Pools-Russisch ongemak. En: wat moet Europa met wolven?

Foto: Reuters

1. Pools-Russische schermutselingen

Dat politici in de VS bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de Russische gasleiding Nord Stream 2 met sancties dreigen, was bekend. Het Nederlandse concern Allseas kan erover meepraten.

Maar ook Polen strijdt tegen het megaproject. Maar ja, wat kan Warschau doen? De pijp loopt over de bodem van de Oostzee en komt niet in de buurt van Polen. Het project is ook behoorlijk gevorderd.

Via het mededingingsrecht kan Polen het initiatief wel hinderen, en dat gebeurt. Woensdag bleek dat Gazprom een Poolse boete van mogelijk €50 mln boven het hoofd hangt. De gasmoloch geeft de concurrentietoezichthouder UOKiK namelijk geen inzage in documenten over de financiering van Nord Stream 2.

Dat deed eerder Engie Energy, eveneens betrokken bij Nord Stream 2 ook niet. De UOKiK legde Engie toen een boete op van omgerekend €38,8 mln.

Hoe komt dat de waakhond in Warschau zich druk maakt over een gaspijp buitengaats? In 2015 vroegen Gazprom, Engie, Uniper, ÖMV, Shell en Wintershall de toezichthouder in Polen formeel goedkeuring voor de oprichting van hun joint venture voor de aanleg van Nord Stream 2.

Die trokken ze later weer in, maar de UOKiK liet niet meer los. De toezichthouder claimt dat hij zeggenschap heeft over hun gaspijp. Als die klaar is, is Gazprom namelijk nog dominanter op de Poolse gasmarkt, zo stelt de instantie. De Poolse regering is sowieso kritisch over het project, omdat ze Gazprom als een instrument van het Russische militaire complex ziet.

Ondertussen elders aan de grens...

Niet van de Russen afhankelijk willen zijn: dat speelt ook bij een omstreden project aan de Poolse kust. Polen wil de zogeheten Wisla-schoorwal doorsnijden, een strook Pools-Russisch land in de Baltische Zee van vijftig kilometer lang en twee kilometer breed. Zo hoeven Poolse schepen niet meer door Russische wateren als ze naar volle zee willen.

Milieubeschermers bekritiseren de plannen. Die zijn slecht voor zeehonden en vogels, stellen ze. Maar de Poolse president Andrzej Duda, die de werken bij de schoorwal recent bezocht, hamert erop dat het te graven kanaal de soevereiniteit van Polen versterkt. De Europese Commissie heeft Warschau gewaarschuwd dat ze het beschermde gebied niet mag aantasten.

Als Polen doorzet, begint de Europese Commissie een inbreukprocedure, zo waarschuwde eurocommissaris van milieu en oceanen Virginijus Sinkevičius.

Europamania elke week in je mailbox? We versturen deze nieuwsbrief elke maandag per email. Inschrijven kan hier.

2. Als uw hond verkeerde vrienden heeft

Wolven zijn niet te vertrouwen - voor zover Roodkapje dat niet bij ons had ingeprent, hebben Nederlandse europarlementariërs daarvoor gewaarschuwd. Maar de wolf heeft een belangrijke troefkaart: hij valt onder de bescherming van de Europese habitatrichtlijn.

Maar wat als er een wolf opduikt buiten zijn natuurlijke habitat? Het Hof van Justitie van de EU komt donderdag met een arrest dat daarop ingaat. Die gaat over een zaak in Roemenië, waar in 2016 een dierenarts en de dierenbescherming in het distrikt Brasov een wolf vingen die op een boerderij volgens de stukken 'met de honden van de familie van deze bewoner at en speelde'.

Klinkt gezellig. Maar de Roemeense dierenbeschermers verdoofden de wolf, en wilden het dier naar een naburig berenreservaat bij Brasov brengen. Probleem: er was geen toestemming van de centrale overheidsdienst voor milieubescherming.

Vandaar dat deze zaak uiteindelijk bij het EU-Hof belandde. Dat moet nu bepalen of de wolf ook bescherming geniet volgens de habitatrichtlijn als hij in de omgeving van de mens (en diens honden) opduikt. Advocaat-generaal Juliane Kokott van het hof vindt alvast van wel.

En de wolf die dit allemaal op zijn geweten heeft? Die ontsnapte tijdens het transport naar de beren van Brasov.

Luisteren naar Europamania? Europamania is ook een podcast van FD en BNR! Elke zaterdag online, met @connorclerx, @RiaCats, @MJSchiffers, @jessepinster en @HanDirk. Editie 37: Crisis verstoort Merkels laatste dans.

Waar moeten we deze week op letten?

• Allereerst excuses voor de melding in de vorige editie van Europamania dat vice-voorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie op woensdag 3/6 energieplannen zou evalueren. Dat was gebaseerd op een achterhaalde agenda van persbureau Reuters. Maar... Frans Timmermans komt donderdag echt in actie. Dan praat hij met de commissie economische zaken van de Tweede Kamer.

• De commissie financiën van de Tweede Kamer praat maandag onder meer over de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof over het ECB-opkoopprogramma PSPP. Met inbreng van Kees Sterk, voorzitter van de European Network of Councils for the Judiciary, en hoogleraar Jan Komarék van de Universiteit van Kopenhagen. Lees hier wat Marc van der Woude, president van het Gerecht van de EU in Luxemburg vindt.

• Rechters en hun sympathisanten demonstreren dinsdag in Polen vanwege de zaak tegen Igor Tuleya, een rechter die kritisch is over de hervorming van de rechterlijke macht in Polen. Lees hier het FD-interview met Tuleya.

• Het orkest van onderhandelaars speelt nog door, maar het overleg over de handelsrelatie tussen de Europese Unie en het VK lijkt aardig op de Titanic vlak na de ontmoeting met de ijsberg. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier praat dinsdag de Tweede Kamer bij.

• De EU-ministers van financiën spreken elkaar dinsdag voor het eerst over het herstelplan dat de Europese Commissie eind mei presenteerde. Lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats. De Visegrad-landen praten donderdag over het plan.

• De eurogroep overlegt donderdag over de Europese bankenunie.

Meer lezen (en kijken)?

Europa ter plekke Het project Hier in Europa verkent de rol die Europa in het leven van iedereen speelt. Daarbij gaan de initiatiefnemers gesprekken aan met burgers over bijvoorbeeld de groene doelen van de EU en veiligheid als er geen grenzen zijn. Uitvalsbasis is de Maastrichtse wijk Heer. Kijk hier een verslag van de eerste dag in Heer op RTV Maastricht. De gesprekken in Heer lopen een maand.

Bijwerkingen Wat voor effect had de uitbraak van het coronavirus op Spaanse kiezers? Daar gaat dit onderzoek over. Spoiler: ze waren meer te porren voor een technocratische regering en autoritaire politici.

Cursus Duitse rechtsextremisten krijgen training van Russische paramilitairen, zo melden Duitse media.

Bijpassen? Nederland staat voor €1,4 mrd garant voor Sure, het Europese programma voor de financiering van werktijdverkorting. Lees hier de voorwaarden van de regeling.

Uitgelachen Het bekendste Franse rund deed 35 jaar niks met zijn uiterlijk. Maar zo ging het niet langer, vond fabrikant Bel, en schrapte de driehoekjes van La Vache Qui Rit (toch Europees erfgoed), plus de grazige weides op de verpakking. De koe moet het nu met één trieste margriet (1) doen.

Bloemetjes en bijtjes In de periode 2014-2020 was er €66 mrd beschikbaar voor biodiversiteit in de Europese landbouwbegroting. Of dat hielp? De Europese Rekenkamer zet vraagtekens.

Bye-bye Tsjechië zet twee Russische diplomaten uit na berichten over een plan om Tsjechische politici te vermoorden. Er was geen complot, stelt premier Babis. (Hier een eerdere editie van Europamania over de kwestie). De Russen spreken van een 'provocatie'.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!