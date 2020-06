Foto: FD

Mathijs Bouman is er zeker van: 'Dames en heren: het bier wordt duur.' In 'Ongekend in vredestijd', een podcast van FD en BNR, bespreekt hij deze week samen met Daan Ballegeer waarom we straks meer zullen moeten betalen voor ons gerstenat. Tenminste, als horeca-uitbaters net zoals andere bedrijfsleiders de schroom laten varen om hun prijzen te verhogen.

Beluister hier de aflevering:

Daan en Mathijs bespreken verder hoe de overheid in deze coronacrisis aan prijzen kan morrelen, bijvoorbeeld door de mix van belastingen en subsidies te herbekijken. Waarom geen systeem invoeren waarbij de helft van de daling van benzine- en dieselprijzen wordt tenietgedaan door een stijging van de accijnzen?

Dat kan helpen om de klimaatcrisis aan te pakken, zeker nu de pijn beperkt is door de al lage brandstofprijzen, zegt Daan. Zeker als de opbrengst gaat naar het optuigen van een waterstofeconomie om maar een voorbeeld te noemen. 'Ik heb buitengewoon veel sympathie voor dit buitengewoon naïeve idee', zegt Mathijs. 'We moeten echt niet binnen deze recessie de prijs van energie verhogen. En ik geloof ook niet dat mensen daarvoor zouden stemmen.'

Daarnaast spreken Mathijs en Daan in de nieuwe rubriek 'Neighbours' met Jasper D'hoore, politiek journalist bij de Belgische zakenkrant De Tijd. Die legt uit hoe onze zuiderburen de economische gevolgen van de coronacrisis bestrijden. 'Toen het huis in brand stond, ging het nog wel. Maar nu er na de brand moet worden gestut, missen we toch echt een volwaardige landelijke regering.'