Scheepsbouwer IHC en luchtvaartmaatschappij KLM kregen overheidssteun tijdens de coronacrisis en waarschijnlijk staan er binnenkort wéér bedrijven bij de Staat op de stoep. Winkelketen Hema zou wel eens speciale steun kunnen krijgen. En als het van vakbond FNV afhangt, nationaliseert de Staat de Nederlandse tak van Tata Steel.

In 'Ongekend in vredestijd', een podcast van FD en BNR, bespreken economen Mathijs Bouman en Daan Ballegeer of dit goede ideeën zijn, en wat het verleden ons daar over te leren heeft.

Beluister hier de aflevering:

In de soaprubriek 'Neighbours' praten ze verder met Carsten Brzeski. De hoofdeconoom van ING in Duitsland legt uit hoe ze daar de coronacrisis aanpakken. 'Je mag nooit tegen een Duitser zeggen dat zijn land hetzelfde economische beleid heeft als Frankrijk. Maar toch gaat het nu precies die kant op.'