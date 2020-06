Foto: Reuters

1. De Chinezen komen — via Noorwegen

Wie een elektrische auto wil kopen, kan zich in menige EU-lidstaat in de handen wrijven. Er zijn subsidies te verdelen! Dat geldt in Nederland, maar ook in Duitsland en Frankrijk. En ook Brussel broedt op het stimuleren van de aanschaf van schone wagens.

Maar wie maakt die auto's? Duitsland voerde bij de crisis van 2009 een 'schrootpremie' in voor mensen die een oude auto inleverden en daar profiteerden toen veel buitenlandse automakers van. Nu morren Duitse automakers al dat het Amerikaanse Tesla, dat thans een bos kapt in Brandenburg om er een fabriek voor de Europese markt te bouwen, gaat profiteren van Duits belastinggeld.

Jean-Dominique Senard, de bestuursvoorzitter van Renault, ziet ook andere kapers op de kust: Chinese producenten. In een onderhoud met het Franse parlement wees Senard vorige week op Chinese plannen om de markt in Noorwegen te veroveren. Er zijn markten in Europa die dichter bevolkt zijn, maar de Noorse is lucratief omdat de staat het elektrisch rijden sterk stimuleert.

Als ze eenmaal aan de weg timmeren in Noorwegen, duiken de Chinese fabrikanten ook vast en masse op de EU, zei Senard, wiens geplaagde bedrijf als belangrijkste elektrische troef de Renault Zoe heeft.

Maar wat als de BYD Tang roet in Renaults eten gooit? Op Corsica rijden trouwens al elektrische huurwagens uit China van het merk Aiways (gesticht door de Chinese ondernemers Fu en Gu).

... Maar ze zijn er eigenlijk al

Nu zijn de Chinese autofabrikanten al in Europa actief natuurlijk. BYD verkoopt elektrische bussen (tot ergernis van menigeen) en het Zweedse Volvo is sinds 2010 eigendom van het Chinese Geely (er komt dit jaar met een geheel elektrische XC40).

Voor de Europese automakers kan de Chinese concurrentie er nog wel bij (hier een overzicht van hoe de verhoudingen vorig jaar lagen). 2020 zal vanwege het coronavirus een rampjaar zijn, waarschuwde de Duitse specialist Ferdinand Dudenhöffer zaterdag, met de laagste verkopen sinds 1974. De autosector verliest daardoor mogelijk wel 100.000 banen, schat hij.

Wat Chinese concurrentie betreft schat Dudenhöffer desgevraagd in dat Geely en Great Wall Europese fabrikanten het meeste last kunnen bezorgen; Geely niet alleen vanwege de link met Volvo, maar ook omdat Geely eigenaar is van Lynk & Co, een andere bouwer van elektrische auto's.

2. Het geld en het geduld

De EU-regeringsleiders praten er vrijdag voor het eerst over: het herstelpakket van €750 mrd voor de Europese economie (Next Generation EU). Los van de structurele vraag hoeveel subsidies en hoeveel leningen dat pakket bevat, en of de verdeelsleutel helemaal in de haak is, doemt er nog een andere vraag op. Want hoe snel is het herstelgeld beschikbaar?

Onderzoeker Jorge Nuñez Ferrer van de Brusselse denktank CEPS maakte dit punt eind mei al vlak na de presentatie van de Europese plannen. Nuñez Ferrer waarschuwde dat lidstaten niet in staat zijn om heel snel programma's op tafel te leggen om het herstelgeld te claimen.

Econoom Zsolt Darvas van denktank Bruegel, niet heel ver van CEPS gelegen, kwam vorige week met dezelfde waarneming. Zo'n driekwart van de subsidies uit het herstelpakket zijn pas in 2023 inzetbaar, denkt hij. Want, zo stelt Darvas, 'de Europese begroting is een traag draaiende machine'.

Foto: Reuters

3. Alweer Europees dierennieuws

Europamania schreef vorige week over een Roemeense wolf en de habitatrichtlijn. Prompt duikt er overal dierennieuws op (met een link naar de EU). Want Elizabeth Borne, de Franse minister van ecologische transitie, heeft een onderzoek gelast naar het doodschieten van een beer in de Franse Pyreneeën.

Daar struinen nu zo'n vijftig bruine beren rond, tot ergernis van bergboeren die het ondanks EU-steun al moeilijk genoeg hebben, en nu hun kuddes schapen in gevaar zien. In 2019 doodden de beren 1173 schapen en andere gedomesticeerde bergweidebewoners. Ze sloopten 36 bijenkorven.

Frankrijk kent het Plan Ours, het Beerplan, een door de EU gesteund programma voor de periode 2018-2028 dat moet leiden tot de comeback van een gezonde berenpopulatie in de bergen aan de zuidgrens. Maar door tegenstand van schaapherders is het Beerplan niet volledig in werking getreden.

Wel omarmde Parijs berenmigratie. In 2018 kwamen de berinnen Sorita en Claverina over uit Slovenië. Er loopt nu een handtekeningenactie voor de komst van nieuwe beermigranten.

Oh, en de wolf van vorige week, die won zijn zaak bij het Hof van Justitie van de EU. Je mag hem niet zomaar vangen, ook al bevindt hij zich niet in zijn natuurlijke habitat.

Waar moeten we deze week op letten?

• Kopstukken van EU en VK spreken elkaar maandag in een poging een akkoord te bereiken over een handelsverdrag. Lees het verhaal van FD-correspondent Joost Dobber. En lees deze analyse over wie de schuld van mislukking kan gaan krijgen, of dit verhaal van iemand die teleurgesteld raakte in Boris Johnson. Niet panikeren, stelt denktank CER.

• Eurocommissaris van handel Phil Hogan komt dinsdag met een evaluatie van het Europese handelsbeleid. Hogan zelf doet een gooi naar de hoogste functie bij de Wereldhandelsorganisatie WTO.

• Wat te doen tegen oneerlijke concurrentie uit het buitenland? Vice-voorzitter Margrethe Vestager van de Europese Commissie komt woensdag met voorzetten. Lees ook het verhaal van FD-Brusselaar Mathijs Schiffers.

