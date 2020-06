Foto: Reuters

Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de twee V's van het Europees Parlement. En hoe europarlementariërs elkaar dwarszitten, en Mark Zuckerberg.

1. Straatsburg, altijd maar weer Straatsburg

Geen grotere boosmakertjes voor sommige Nederlanders dan de twee 'V's van het Europees Parlement: de Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt en het 'Verhuiscircus'.

Bij de eerste gaat het (waarschijnlijk) om zijn luid beleden liefde voor een federaal Europa, bij de tweede kwestie gaat het om de maandelijkse kostbare heen- en weerreis van de volksvertegenwoordiging van Brussel naar Straatsburg.

Nu zou je kunnen zeggen dat het parlement met dat heen-en-weergereis recht doet aan een mooie Europese traditie. Immers, de Europeaan avant la lettre Karel de Grote en zijn hof bleven eigenlijk nooit op één plaats (zeker niet militair) en latere naamgenoten waren eveneens altijd onderweg. Daarbij onderstreept de keuze voor de vergaderstek Straatsburg natuurlijk de Frans-Duitse vredeswens.

Toch zijn de politici en burgers die hameren op het schrappen van 'Straatsburg' onvermoeibaar. De Franse regering ergert zich daar groen en geel aan (of rood en wit, de kleuren van de stad), en verdedigt de status van de Europese vredeshoofdstad met hand en tand.

De strijd heeft nu ook plaats in Luxemburg (waar de EU-ministers altijd in april, juni en oktober vergaderen, maar waar je behoudens journalisten nooit iemand over hoort klagen). Daar spreekt het Hof van Justitie van de EU zich donderdag uit over een zaak die de Franse regering in 2018 begon tegen het Europees Parlement. Daarin komt Parijs nog eens voor Straatsburg op.

Wat is de steen des aanstoots? De volksvertegenwoordiging nam eind 2017 vier besluiten over de Europese begroting in Brussel. Maar volgens de regels had het parlement die in een plenaire zitting in Straatsburg moeten nemen, stellen de Fransen. Die besluiten zijn illegaal en schadelijk, want ze brengen 'de continuïteit van de Europese openbare dienst' in gevaar, zo meent Parijs.

Het is duidelijk welke continuïteit de Fransen precies bedoelen.

Luisteren naar Europamania? Europamania is ook een podcast van FD en BNR! Elke zaterdag online, met @connorclerx, @RiaCats, @MJSchiffers, @jessepinster en @HanDirk. Editie 39: De 'rijke' Italianen.

2. Maar ondertussen in Straatsburg...

Die discussie over het heen- en weergereis slokt veel aandacht op. Maar ondertussen gebeurden er vorige week twee opvallende dingen bij de Europese volksvertegenwoordiging (meer natuurlijk maar we moeten een strenge selectie maken):

• Jij zeurt over 'onze' potentaat? Dan jennen wij jou over jouw potentaat! De christendemocraten in het Europees Parlement EVP schorsten de Fidesz-partij van de 'Viktator', de Hongaarse premier Viktor Orbán. Dit vanwege diens autoritaire gedrag en zijn anti-Europese houding. Maar tot een royement kwam het nooit, de 'wijze mannen' van de EVP die daarover advies moesten uitbrengen, bleken verdeeld.

Andere fracties in het Europees Parlement hielden niet op om de christendemocraten op de aanwezigheid van Fidesz te wijzen. Zeker niet de collegaatjes van de liberale Renew-fractie.

De christendemocraten pesten nu terug, via een resolutie die de Tsjechische premier Andrej Babis als doelwit heeft. Ze stellen dat de distributie van EU-gelden in Tsjechië niet in de haak is, en wijzen daarbij naar Babis' agro-industriële concern Agrofert, dat een hoop subsidies opstrijkt.

En ja, Babis' ANO-partij is lid van de liberale Renew-fractie.

• Dat de Europese Commissie de handel en wandel van Amerikaanse techbedrijven zoals Google, Facebook en Apple scherp in de gaten houdt en soms inperkt, is bekend. Maar nu maakt ook de Nederlandse Europarlementariër Paul Tang (PvdA) het leven van FB-baas Zuckerberg zuur.

Bij de stemming over het jaarlijkse rapport over het Europese mededingingsbeleid steunde vorige week een grote meerderheid van het parlement een amendement van Tang dat stelt dat bedrijven zoals Facebook moeten stoppen met gepersonaliseerde advertenties.

De Europese instituties moeten nog flink overleggen alvorens Tangs amendement een regel is. De politicus verwacht fors gelobby.

Waar moeten we deze week op letten?

• Vandaag is de EU-Chinatop (via videoverbinding). Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• Het is Europese duurzaamheidsweek. Dat betekent dat EU-klimaatchef Frans Timmermans maandag bij de Jongeren Energiedag ideeën van jonge Europeanen voor de energietransitie in ontvangst neemt, en dat er dinsdag en woensdag debatsessies zijn met onder anderen Fatih Birol van het IEA (Internationale Energieagentschap en Eurocommissaris van energie Kadri Simson. Check het programma.

• Alsof het in de duurzaamheidsweek zo heeft moeten zijn, komen woensdag de EU-ministers van milieu virtueel bijeen. Ze praten over hoe groen beleid de economie kan helpen te herstellen van de coronacrisis.

• Eveneens op woensdag houdt denktank EPC een overlegsessie over de waterstofeconomie.

• De Polen gaan zondag naar de stembus om een nieuwe president aan te wijzen. In peilingen ligt president Andrzej Duda voor, maar burgemeester Rafal Trzaskowski van Warschau zit hem op de hielen.

Meer lezen (en luisteren)?

Vragen vragen Duitsland is per 1 juli voorzitter van de Europese Unie. Daar hoort een test bij.

Road movie Hoe ziet de EU er in de coronatijd uit? Een team van denktank Bruegel rijdt door Europa en rapporteert.

Erfgoed De Turkse regeringspartij AKP wil van de Hagia Sophia in Istanboel, ooit de grootste kerk in het christendom, een moskee maken. Dat was het ook eeuwenlang, maar Atatürk, de stichter van het moderne Turkije, maakte er een museum van. Griekenland maakt zich zorgen.

Luisteren naar Europa Europa-specialist en FD-medewerker Mathieu Segers is te beluisteren bij de podcast Café Europa, en hier in een gesprek met het Vlaamse Trends.

Teleurstelling Hoe kijken Europeanen naar 'hun' democratie? Daar gaat dit onderzoek over. Zo'n 59% van de Polen vindt dat er niet genoeg democratie in hun land is; zo'n 59% van de Italianen zegt de democratie alleen ten goede komt aan een minderheid in hun land.

Karel-perikelen In België haalde een krant al Karel de Stoute en Karel V door elkaar (auw), en met de huidige belangrijkste Karel van België, voorzitter Charles Michel van de Europese Raad, gaat het ook al niet goed. Hij heeft nu zijn kabinetschef ontslagen.

Lessen geleerd? Het euronoodfonds ESM vroeg om een onafhankelijke evaluatie van zijn beleid richting Griekenland. Dat kwam er. Het ESM had te weinig oog voor de sociale gevolgen van de bezuinigingen die Athene kreeg opgelegd, is een belangrijke conclusie.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!