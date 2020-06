Foto: FD

We beleven de diepste, maar misschien ook kortste recessie sinds mensenheugenis. De meeste economen gaan ervan uit dat het nog tot 2022 duurt voor we weer op het peil staan van voor de crisis. De economie ging, met andere woorden, met de lift naar beneden, maar zal met de trap weer omhoog moeten. Toch is het niet uitgesloten dat de economie weer snel opveert, vertellen Daan Ballegeer en Mathijs Bouman in 'Ongekend in vredestijd', een podcast van FD en BNR.

'Optimisme is een morele plicht', citeert Daan een beroemd politiek filosoof. Dat is in elk geval een emotie die overheerst op de beurs. Beleggers hebben de beurzen na een aanvankelijke kaalslag weer flink de hoogte ingestuwd. Is dat voorbarig, of terecht?

Beluister hier de aflevering: