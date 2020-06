Foto: FD

Door de coronacrisis vragen veel ondernemingen zich af of hun productieketens niet veel te internationaal en complex zijn geworden. Is het niet beter om dichter bij huis te produceren? Dan zijn ze bij een volgende crisis niet meer zo afhankelijk van het buitenland. Of is dat een denkfout?

Beluister hier de aflevering:

In 'Ongekend in vredestijd', een podcast van FD en BNR, bespreken economen Mathijs Bouman en Daan Ballegeer de voor- en nadelen van een dergelijke vereenvoudiging. Daarbij gaat het onder meer over het door Toyota bedachte just in time-model, waar de Japanse autobouwer de afgelopen decennia veel profijt van heeft gehad. Toeleveranciers bezorgen dan precies op tijd hun onderdelen voor de productie. Dat spaart heel wat kosten uit, maar kan in de papieren lopen als er een kink in de kabel komt.

Verder praten Mathijs en Daan in de rubriek ‘Neighbours’ met de Londense FD-correspondent Joost Dobber. Hij vertelt hoe, en hoe goed, de Britten de coronacrisis tot nu toe hebben aangepakt. Met een verrassende rol voor de brexit.