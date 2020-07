Foto: FD

De eerste coronagolf eiste wereldwijd al het leven van een half miljoen mensen. De economie kreeg een oplawaai zoals we die in geen tijden meer gezien hebben. Intussen maken veel landen economisch herstel door, maar dan wel onder een grote donderwolk. De komst van een vaccin kan te lang duren om een nieuwe besmettingspiek van covid-19 te voorkomen...

Beluister hier de aflevering:

In 'Ongekend in vredestijd', een podcast van FD en BNR, bespreken economen Mathijs Bouman en Daan Ballegeer of we op economisch vlak genoeg geleerd hebben van de eerste crisis om beter om te gaan met een reprise. 'Beter' vertalen ze daarbij vooral als 'selectiever'. 'Het kan bij een tweede golf niet langer zo zijn dat als dingen niet voor iedereen kunnen, zoals een bioscoopbezoek in Drenthe, ze voor niemand kunnen', stelt Daan.

Een lockdown, ook als die maar geldt voor een enkele provincie, moet wel streng genoeg zijn, benadrukt Mathijs. 'Onderzoek suggereert dat je de economie meer schade toebrengt als mensen uit angst voor besmetting geen geld meer uitgeven. De schade daarvan kan veel hoger oplopen dan de korte pijn van een lockdown.'

Verder spreken ze met William De Vijlder. Vanuit Parijs vertelt de hoofdeconoom van de Franse grootbank BNP Paribas hoe het Élysée de crisis heeft aangepakt, en of president Emmanuel Macron daar van hem goede rapportcijfers voor krijgt.