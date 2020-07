Foto: FD

In deze laatste aflevering van 'Ongekend in vredestijd', een podcast van FD en BNR over de economische gevolgen van de coronacrisis, bespreken Daan Ballegeer en Mathijs Bouman de vragen van luisteraars.

Beluister hier de aflevering:

Half augustus komt het CBS met de groeicijfers over het tweede kwartaal. Die zullen bevestigen dat Nederland in een diepe recessie zit. 'Als ik naar buiten ga, zie ik dat nog niet echt', merkt luisteraar Steven op. 'Hoe komt dat?'

Verder zijn er ook vragen over de solidariteit met Italië. Anno wil weten wie daar nu het meest van profiteert, Italië of landen zoals Nederland? Iemand anders wil weten of er een punt moet zijn waarop we zeggen: 'Nu is het genoeg geweest met die hulp'.

Robbert de Jager maakt zich dan weer zorgen over de oplopende staatsschulden. 'Hoe moet het straks verder als centrale banken ophouden met overheidsobligaties opkopen?' Ook Camiel Coenen is ongerust. Hoe bang moeten we zijn voor de 'totale dominantie' van centrale banken op de obligatiemarkt, wil hij weten.