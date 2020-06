Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: bankpreventie via het euronoodfonds ESM, de Turkse doorn in de Europese voet, en een Tirools coronarecord.

Foto: Reuters

1. Banken moet aan het Europese kapitaalinfuus

Half juli hopen de EU-regeringsleiders wat verder te komen in hun discussie over €750 mrd aan steun voor lidstaten in het oog van de coronastorm. Duitse economen waarschuwen intussen al voor gerelateerde malheur in de bankensector.

Moritz Schularick, Tobias Tröger en Sascha Steffen onderzochten drie scenario's waarin banken te lijden hebben van coronaschade, inclusief een waarin ze moeten afschrijven. In de somberste variant hebben Europese banken €600 mrd aan vers kapitaal nodig, bij het minst zwarte draaiboek nog altijd €143 mrd. Zonder dat verse kapitaal gaat de rem op de kredietkraan, en raken we allemaal nog verder van huis, aldus de Duitsers.

Hun oplossing: ga over tot een preventieve herkapitalisering van de bankensector. Maatregelen die de banken al namen om hun kapitaalratio te stutten, zoals het opschorten van dividend en het staken van de inkoop van eigen aandelen, zijn niet genoeg.

Nu zitten veel EU-lidstaten al krap bij kas, dus die kunnen dat kapitaal niet verschaffen. Maar het euronoodfonds ESM heeft honderden ongebruikte miljarden in kas, weet het Duitse drietal. Bij de ESM-pot met coronasteun van €240 mrd loopt het al niet storm. Lidstaten zijn bang voor ESM-eisen om te hervormen en het stigma waarmee ESM-steun hen opzadelt.

Daarom moet je alle relevante banken opleggen dat ze vers kapitaal van het noodfonds krijgen, stellen Schularick, Tröger en Steffen. Maar moet het noodfonds dan ook hervormingseisen stellen? Nee. Het gaat hier om een voorzorgsmaatregel. Zie het als een slok levertraan voor alle zekerheid. 'Het fonds kan zich terughoudend opstellen en afzien van het ter discussie stellen van de zakelijke afwegingen van bankmanagers', schrijft het drietal, dat niet alleen in zijn zorgen staat. Het IMF waarschuwde vorige week ook voor neergang bij banken.

Nog een laatste vraag, voor de fijnproevers in Den Haag. Profiteren vooral zuidelijke banken van dat verse ESM-kapitaal? Nou nee. Franse en Duitse banken hebben afhankelijk van het scenario meer nodig dan Italiaanse. En ook Nederlandse financiële instellingen kunnen wel ESM-kapitaal gebruiken, zo stellen de drie Duitsers.

Foto: Reuters

2. De Turkse doorn in de voet van de EU

Stop nu toch eens met dat vechten in Libië, stelden Duitsland, Italië en Frankrijk donderdag in een gezamenlijke verklaring. Dat wil de 'nationale' regering in Tripoli ook graag — maar ze wil eerst even met militaire steun van Turkije de Oost-Libische krijgsheer Haftar verslaan. Die belegerde Tripoli, maar heeft vanwege de Turkse militaire inzet flink terrein verloren.

Het gaat om een gezamenlijke verklaring van de drie EU-lidstaten, en daar is een kanttekening bij te zetten. Want terwijl Italië in het verleden politiek opkwam voor de regering in Tripoli, steunde Frankrijk een beetje stiekem Haftar. Dat heeft slecht uitgepakt, zo stellen analisten. Turkije is nu de beste maatjes met de regering in Tripoli, en is de belangrijkste buitenlandse speler in de Noord-Afrikaanse oliestaat.

Dat heeft al tot de opmerkelijke deal tussen Tripoli en Ankara geleid, waarin de twee partijen een corridor in de Middellandse Zee hebben uitgetekend. Ze willen daar naar olie gaan boren. Griekenland en Cyprus, die geclaimde wateren tot de hunne rekenen, raakten daardoor in alle staten.

De regering in Nicosia staat sowieso onder zware druk van Ankara vanwege Turkse exploratie naar olie en gas in de wateren rond Cyprus. De illegale boringen moeten stoppen, waarschuwde de EU-gezant voor buitenlands beleid Josep Borrell donderdag bij een bezoek aan Nicosia.

Is de geopolitieke ellende voor de EU daarmee helemaal geschetst? Toch niet, zie opnieuw Libië. Zo is de Navo onlangs een onderzoek begonnen naar een incident op zee. Het Franse fregat Courbet wilde een Turks vrachtschip controleren op overtreding van het wapenembargo tegen Libië.

Die oproep om de wapens in Libië te laten zwijgen is dus een uiting van grote bezorgdheid. Met recht: de Egyptische president Al-Sisi zei ruim een week geleden dat Egypte het recht heeft zich in de strijd in Libië te mengen als zijn bondgenoot Haftar te veel in de penarie komt.

Luisteren naar Europamania? Europamania is ook een podcast van FD en BNR! Elke zaterdag online, met @connorclerx, @RiaCats, @MJSchiffers, @jessepinster en @HanDirk. Editie 40: Knuffelen met Macron.

3. Coronahaarden en antilichamen

Europamania noemde het Oostenrijkse skiparadijs Ischgl in maart een van de 'coronahoofdsteden' van Europa. Veel toeristen raakten er besmet. Naar nu blijkt heeft 42,4% van de inwoners van het dorp antilichamen tegen het coronavirus, zo blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Virologie van de Universiteit van Linz onder zo'n 1500 inwoners van Ischgl. Bij kinderen onder de 18 jaar ligt het percentage met corona-antilichamen trouwens lager (27%).

Volgens onderzoeksleider Dorothee von Laer scoort Ischgl het hoogste percentage in vergelijking met onderzoeken op andere plekken. Een test onder 3000 inwoners van het Italiaanse skioord Val Gardena gaf aan dat 28,7% antilichamen tegen het coronavirus had, meldden Italiaanse media.

Het wachten is nu op hogere scores. Misschien is een onderzoek in Gütersloh een goed idee. Daar bleek onlangs de megaslachterij van het vleesbedrijf Tönnies een enorme bron van besmetting.

Europamania in je mailbox? Wil je deze nieuwsbrief elke maandag per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier vind je eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Duitse bondskanselier Angela Merkel spreekt de Franse president Emmanuel Macron vanmiddag in Slot Meseberg, de plek die wel vaker Frans-Duitse dadendrang genereert.

• De Europese Commissie komt woensdag met voorstellen om de jeugdwerkloosheid in de EU aan te pakken.

• Minister Sigrid Kaag voor buitenlandse handel spreekt woensdag bij een debat over het Europese handelsbeleid.

• Het Duitse voorzitterschap van de EU begint op woensdag. Luister hier naar wat de Duitsers voor ogen hebben, en wat ze over het buitenlands beleid denken. Lees ook het verhaal van FD-correspondent Ria Cats.

Meer lezen?

Concurrentie Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak met Handelsblatt, dat steeds over premier Rutte begon. Von der Leyen kondigde een herijking van het EU-mededingingsbeleid aan.

Disproportioneel Het Duitse Constitutioneel Hof miste een weging van proportionaliteit in het opkoopprogramma PSPP van de ECB. De bank neemt sindsdien het woord proportionaliteit steeds in de mond. Lees deze toespraak van directielid Isabel Schnabel, en ook dit verhaal.

Ongelijk Europamania berichtte vorige editie over de procedure die Frankrijk begon rond vergaderingen in Straatsburg. Parijs heeft de zaak verloren.

Historisch De Russische ambassade in Berlijn stuurt Duitse historici een tekst van president Poetin over de Tweede Wereldoorlog. De wetenschappers zijn verbijsterd.

Kansloos Servië en Kosovo zouden zaterdag met elkaar praten in Washington. Bedoeling van de VS was een akkoord te bereiken. Het liep anders. Het Kosovotribunaal in Den Haag klaagde de Kosovaarse president Hashim Thaci aan voor oorlogsmisdaden.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!