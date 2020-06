Politiek

Kosten Air France-KLM blijven Hoekstra zorgen baren: 'Het lek is nog niet boven'

Minister van Financiën Wopke Hoekstra redt KLM, maar wil met de Fransen in gesprek om de kosten binnen moederbedrijf Air France-KLM structureel te verlagen. 'De beste kaart die we met elkaar hebben, is het beste maken van dit huwelijk.'