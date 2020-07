Vervoer

Tweede Kamer worstelt met looneisen en groene voorwaarden aan noodlijdend KLM

Het steunpakket van €3,4 mrd aan KLM stevent af op een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar er is ook kritiek. Bemoeit het kabinet zich niet te veel met de arbeidsvoorwaarden van een privaat bedrijf? En zijn de duurzaamheidseisen te streng of juist boterzacht?