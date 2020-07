Buitenland

Zelfs hinder van het ov geldt in Hongkong nu als terrorisme

De nationale veiligheidswet die in Hongkong is ingevoerd, is verstrekkender dan eerder leek. De brede definitie van misdrijven leidt ertoe dat zelfs een klein vergrijp als een weg blokkeren geoormerkt kan worden als terrorisme en kan leiden tot een lange celstraf.