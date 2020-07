Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: een Belgische politieke kleurplaat, een stemadvies uit Brussel en een juridisch conflict rond YouTube.

Foto: Reuters

1. Waar zijn die Belgen toch mee bezig?

Geef maar toe, u heeft geen idee wie er op dit moment de baas is in België. U kunt professioneel klagen over de Italiaanse staatsschuld, met de ogen rollen over de Gele Hesjes en Macron, zuchten over Angela Merkel. Maar als iemand u vraagt hoe het toch gaat met ons buurland ten zuiden (of ten westen, als je in Limburg woont), staat u met uw mond vol tanden.

Gelukkig is er dan Europamania zodat u straks, als u de corona-angst trotserend toch naar het zuiden reist, met een Belg het gesprek durft aan te gaan over de politiek. Hier wat handige weetjes:

• De Belgen gingen op 26 mei 2019 naar de stembus. Maar coalitievorming in de Lage Landen (ja, ook in Nederland amigo's, het huidige kabinet kwam er pas na 225 dagen) is passen en meten, of een soms heftige variant van egeltjesseks. België — al recordhouder met een eerdere formatie van 541 dagen — versleet sinds de verkiezingen vijf informateurs, twee preformateurs, drie 'koninklijk opdrachthouders', en nog een handvol 'initiatiefnemers'.

• We zitten thans in het tijdperk van de 'drie koningen', oftewel Joachim Coens, de chef van de christendemocratische CD&V, zijn collega Egbert Lachaert van de liberale Open VLD en Georges-Louis Bouchez van de Waalse liberalen (MR).

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

• De 'drie koningen' mikken op de vorming van een 'Arizona'-coalitie. Die bestaat niet alleen uit 'hun' partijen. De Vlaamse socialisten (s.p.a), de rechts-nationalistische N-VA en de cdH (voorheen de Franstalige christendemocraten, tegenwoordig staat de 'h' voor humanisme) moeten ook meedoen. Dit Arizona-blok zou 77 van de 150 zetels in het federale parlement hebben.

• De kwalificatie 'Arizona' verwijst naar de kleuren van de betrokken partijen, die lijken op de vlag van de Amerikaanse staat. De eerste regering van premier Charles Michel stond al bekend als de 'Zweedse coalitie' (ze bestond uit Open VLD, N-VA , CD&V en MR). Arizona kreeg trouwens eerder het predicaat 'Åland-coalitie'.

• Heeft België dan al meer dan een jaar geen regering? Dat ligt gecompliceerd. Eerst was er een overgangsregering, maar die kreeg tijdens de coronacrisis een sterker mandaat om België te besturen. Er is nog altijd geen regeerprogramma.

• Dan de belangrijkste vraag: zit er een beetje muziek in die drie koningen? Nou... Af en toe lijkt de stemming goed. Soms valt het niet mee, ruziet de ene koning met de andere koning (over abortuswetgeving), en blijft onduidelijk of de Vlaamse socialisten iets in Arizona zien. Die moeten voor 'Arizona' wel afstand nemen van de socialisten aan de andere zijde van de taalgrens. En hoe premier Sophie Wilmès (MR) in de wedstrijd staat, is ook gissen.

Kortom: het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Foto: Reuters

2. Een stemadvies uit Brussel

Stel dat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de Nederlandse kiezer zou oproepen om in maart 2021 voor het CDA te stemmen (of voor Mona Keijzer of zo). Dan zou het land te klein zijn, en menige partij zou schande spreken over Brusselse inmenging.

Het voorbeeld is niet zo heel ver gezocht, want christendemocraat Von der Leyen deed voor de Kroatische parlementsverkiezingen van gisteren mee met een filmpje van regeringspartij HDZ, lid van de christendemocratische fractie in het Europees Parlement. En niet alleen Von der Leyen, andere prominente politici zoals EVP-chef Donald Tusk, de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en de Bulgaarse premier Boyko Borisov waren ook te zien.

Ging Von der Leyen hier over de schreef? Menig analist vindt van wel. Von der Leyen heeft de gedragscode van de Commissie geschonden, stelt bijvoorbeeld Oost-Europaspecialist Michiel Luining. Als ze wilde meedoen, had ze onbetaald verlof moeten nemen, vond hij.

Een woordvoerder van Von der Leyen stelde zondag dat de steunbetuiging van de Commissie-voorzitter persoonlijk was bedoeld, niet uit hoofde van haar functie. 'Helaas komt dat niet duidelijk tot uiting in de uiteindelijke versie van de video.'

De HDZ won zondag de verkiezingen. Maar (we herhalen onszelf): het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Luisteren naar Europamania? Europamania is ook een podcast van FD en BNR! Met @connorclerx, @RiaCats, @MJSchiffers, @jessepinster en @HanDirk. Editie 41: Het probleem dat de Duitsers niet gaan oplossen.

3. Het downloadalarm gaat af — opnieuw

Spannende zaak donderdag bij het Hof van Justitie van de EU! Het Duitse bedrijf Constantin Film Verleih stapte enkele jaren geleden naar de rechter toen bleek dat iemand de films Scary Movie 5 en Parker op YouTube had gezet. Tienduizenden Duitsers bekeken de films toen zonder ervoor te betalen.

Constantin had wel betaald (voor de rechten) en eiste daarom dat YouTube telefoonnummers plus e-mail- en IP-adressen verschafte van de lieden 'N1', 'N2' en 'N3' die de films stiekem op YouTube hadden gezet. Dat gebeurde natuurlijk niet. De Duitse rechter bepaalde vervolgens dat YouTube de e-mailadressen aan Constantin Verleih moest geven, maar de rest niet.

Op zich staan EU-regels gedupeerde ondernemers toe om 'namen en adressen' van personen en bedrijven die een intellectueel eigendomsrecht hebben geschonden op te vragen. De vraag die nu op het bord van de rechters in Luxemburg ligt, is of internetadressen en gsm-nummers onder 'namen en adressen' vallen. Advocaat-generaal Henrik Saugmandsgaard Øe vond eerder van niet.

Donderdag heeft het Hof voorlopig het laatste woord.

Waar moeten we deze week op letten?

• Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, praat maandagavond met premier Mark “Mr No” Rutte. Rutte spreekt later deze week Angela Merkel. Natuurlijk gaat het over het Europese coranasteunpakket en de EU-meerjarenbegroting.

• De Europese Commissie presenteert woensdag haar strategie voor de ontwikkeling van waterstof als schone energiedrager. Lees het verhaal hierover van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• Wie wordt de nieuwe baas van de Eurogroep? Donderdag moeten we het weten, als de ministers van financiën met elkaar overleggen. Vrijdag op de agenda: het herstelpakket voor de Europese economie en het aangepaste voorstel voor de Europees meerjarenbegroting.

• Zondag is de tweede ronde van de Poolse presidentsverkiezingen. Wint de conservatieve kandidaat Andrzej Duda, of toch zijn uitdager Rafal Trzaskowski?

Meer lezen?

Ananas Premier Mark Rutte trachtte tegenover de Corriere della Sera nog eens uit leggen waarom hij niets ziet in subsidies voor lidstaten die zware coronaschade opliepen. En hij zegt sorry voor de permanente ontheiliging van pizza door Nederlanders.

Landbrug? Er is na lang gesoebat een oplossing voor het probleem dat Ierse transporteurs na 31 december hebben als ze via het Verenigd Koninkrijk vracht willen halen en leveren op het Europese vasteland, zo meldt de Ierse zender RTÉ.

Overheidsvoucher De Spaanse regering bereidt financiële steun voor de luchtvaartmaatschappijen Iberia en Air Europa voor. Die moet ook het samengaan van de twee bedrijven mogelijk maken.

Ontmijnd De uitspraak van het Constitutioneel Hof in Duitsland over het opkoopprogramma PSPP van de Europese Centrale Bank heette een bom onder de EU-rechtsorde te zijn. Maar de ECB verzon een list. En de Bondsdag zag donderdag dat het goed was.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!