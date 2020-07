Foto: Reuters

1. Het verraad van Brussel

Die Eurogroep, die swingt eigenlijk al tijden niet. En wie hoopt op meer harmonie, zoekt die de komende tijd beter op Spotify of bij De Muzikale Fruitmand op de radio dan in de (virtuele) vergaderzaal van de eurolanden. Want de verkiezing van Paschal Donohoe tot chef van de Eurogroep blijkt een behoorlijke sfeerverzieker.

De Ierse minister van financiën troefde donderdag tamelijk onverwacht de gedoodverfde Spaanse winnaar Nadia Calviño af. Dat was, zei Calviño na afloop ijzig, omdat één land zich niet aan zijn belofte had gehouden. 'We hadden ons verzekerd van tien stemmen. Iemand heeft niet gedaan wat hij zei dat hij zou gaan doen.'

Wie de snoodaard was, weten we niet — de stemming was geheim. Maar Calviño wees erop dat ze ondanks haar nederlaag de steun had van negen lidstaten die tezamen 'meer dan 80% van de economie en bevolking van de eurozone hebben'.

Nu maakt dat op zichzelf niets uit — alleen het aantal stemmen van de deelnemende ministers telt — saillant is het wel. Want Frankrijk en Duitsland steunden Calviño. En hadden we niet uit ons hoofd geleerd dat als Parijs en Berlijn iets samen willen, ze dan niet te stoppen zijn?

Volgens Spaanse media zouden ook Cyprus en Malta hun steun aan Calviño hebben toegezegd, en waren er positieve contacten met Litouwen. Daartegenover stelde zich een alliantie van kleinere landen op, waaronder Nederland, Luxemburg, België, Oostenrijk en Ierland. Die zegevierde.

'De belastingparadijzen spanden samen'...

De woede in Madrid zit diep. 'Kleine belastingparadijzen hebben samengespannen' tegen Calviño, verwoordde politiek analist Miguel Otero het gevoel in Spanje. 'Maar als ze denken dat ze nu van de discussie af zijn, hebben ze het mis. We zullen de belastingdumping door Nederland, Luxemburg en Co blijven bekritiseren.'

Hoofdeconoom Erik Nielsen van Unicredit denkt evenwel dat de komst van Donohoe voorlopig slecht nieuws betekent voor de discussie in de EU over de aanpak van fiscale constructies. Hij wijst er fijntjes op dat 65% van de winstbelasting die Ierland ontvangt, van in Ierland gevestigde dochters van buitenlandse bedrijven komt.

Andere analisten zien de crash van Calviño als een teken van de diepe verdeeldheid in de EU over het Europese herstelpakket van €750 mrd, waarover de Europese regeringsleiders vrijdag spreken. Calviño opperde eerder een forser steunpakket, en steunde later in tegenstelling tot Nederland en Oostenrijk het plan van de Europese Commissie dat mikt op zo'n €500 mrd aan subsidies voor door de coronacrisis getroffen lidstaten.

Het gaat dus donderen op die EU-top, waar iedereen vetorecht heeft. De zaak-Calviño onderstreept nog eens dat zelfs als Berlijn, Parijs, Rome en Madrid het eens zijn, een deal geen zekerheid is.

... maar Spanje verliest niet altijd

Nu overkwam het Spanje al eerder dat het naast het voorzitterschap van de Eurogroep greep. De Spaanse minister Luis De Guindos beet in 2015 in het stof; Jeroen Dijsselbloem kreeg een nieuwe termijn. De conservatieve Partido Popular, toen nog regeringspartij in Spanje, repte over 'verraad', en verweet de oppositionele sociaaldemocraten in Spanje (PSOE) dat ze niets voor De Guindos' kandidatuur hadden gedaan.

Met De Guindos liep het overigens echt niet slecht af. Hij mocht een paar jaar later aanschuiven in de directie van de Europese Centrale Bank. Noem dat maar eens een troostprijs.

2. Bulgaren zijn corruptie zat

Als je een keer iets over Bulgarije hoort, dan gaat het over corruptie. Het land trad in 2007 toe tot de EU, maar de Europese Commissie rapporteert nog altijd jaarlijks via het Controle en Verificatie Mechanisme over hoe het gaat met de justitie in Bulgarije plus de strijd tegen misdaad en corruptie.

Duizenden Bulgaren gaven de afgelopen dagen het antwoord op die vraag: niet goed. Ze gingen de straat op. Directe aanleiding is de inval door aanklagers in kantoren van medewerkers van president Roemen Radev, vanwege een justitieel onderzoek.

Nu is het staatshoofd van een andere partij dan de GERB van premier Boyko Borissov. Radev zei dan ook dat de invallen politiek gemotiveerd waren, en dat het tijd is dat Borissov opstapt.

Voor de betogers is ook aanklager Ivan Gesjev persona non grata. Ze houden de relatief kortgeleden aangetreden Gesjev verantwoordelijk voor de vertraging in verscheidene fraude- en corruptieonderzoeken.

Premier Borissov vindt dat president Radev campagne tegen hem voert. Anderen doen dat ook, zei hij eerder, doelend op mogelijk gemanipuleerde foto's van zijn nachtkastje dat uitpuilde van de eurobiljetten). De betogingen hebben daarbij een succesje voor Borissov wat overschaduwd: Sofia zette vrijdag een nieuwe stap richting de euro.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Duitse bondskanselier Angela Merkel spreekt maandag met de Italiaanse premier Giuseppe Conte over de aanstaande EU-top. Conte ontmoette vrijdagavond premier Mark Rutte. Die krijgt op maandag de Spaanse premier Pedro Sánchez op de lunch. Bij Ruttes avondeten schuift de Portugese premier António Costa aan.

• Het Hof van Justitie van de EU komt woensdag met een belangrijk belastingarrest in de zaak-Apple. Ter tafel ligt het besluit van de Europese Commissie om Ierland te sommeren de techgigant een belastingheffing van €14 mrd op te leggen.

• Donderdag opnieuw nieuws uit Luxemburg: een arrest over databescherming van Facebook. Bieden de privacyregels in de VS consumenten in de EU voldoende bescherming, vroeg de Oostenrijker Max Schrems zich af?

• Eveneens donderdag: een arrest over truckerdetachering via Cyprus. Recent bereikten de EU-lidstaten overigens een deal over betere arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs.

• We noemden het al: vrijdag komen de EU-regeringsleiders bijeen om te overleggen over het coronaherstelpakket en de Europese meerjarenbegroting. Lees hier via FD-correspondent Ria Cats wat Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, bij wijze van compromis heeft voorgesteld.

