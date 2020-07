Foto: Reuters

Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa.

1. Ode an die Freude anno 2020

Gaan ze voor een mijlpaal? De top van de EU-regeringsleiders over de meerjarenbegroting en het herstelfonds Next Generation EU is maandag de vierde dag ingegaan. Nog één dag, en de politici evenaren het record van vijf dagen van de EU-top van Nice in 2000 (of het ze lukt: volg FD-correspondenten Ria Cats en Mathijs Schiffers voor het laatste nieuws).

Een 'Ode an die Freude' is de top tot nu niet geweest. Integendeel: bij de verbouwing van de voorstellen van de Europese Commissie vliegen de spaanders en het puin je om de oren. Op de virtuele tribunes klonk doorlopend boegeroep dat Nederland een belastingparadijs is dat andere lidstaten voor miljarden een poot uitdraait.

Die kritiek is een reactie op de Nederlandse kritiek op vermeende hervormingsaversie in sommige EU-lidstaten (de Franse regering sterkte de sceptici in hun visie, door vrijdag overleg over de herziening van het pensioenstelsel uit te stellen).

Wat opvalt: sommige Zuid-Europese media trachten een genuanceerd verhaal over Nederland te vertellen. De Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore wees op Nederlandse pensioenhervormingen, de Spaanse krant El País bracht een opinieartikel met de titel 'In verdediging van Nederland'. En we zagen zelfs een Nederlands-Spaanse opinie-combi van Instituut Clingendael en Real Instituto Elcano.

... zeker bij de Europese universiteiten

Wat ook opvalt: de woede bij universiteiten over de EU-bijl die nu al enkele malen het Horizon Europe, het budget voor onderzoek en ontwikkeling, heeft getroffen. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, schrapte vrijdag €5 mrd aan onderzoeksgeld. Kurt Deketelaere, de secretaris-generaal van de Europese universiteitskoepel LERU, hield zich toen niet in. Hij noemde Michel 'een zwakke EU-voorzitter'.

De kritiek hielp niets. Zaterdag ging er nog eens €2 mrd van het Horizon-budget af. Eerder zat er €94,4 mrd onderzoeksgeld in de EU-meerjarenbegroting en het herstelpakket; dat is nu €7 mrd minder.

De EU-regeringsleiders zijn 'de grafdelvers' van het onderzoek in de EU, stelde Deketelaere. Ook andere onderzoeksinstellingen reageren zeer kritisch. De miljardenkortingen vallen des te meer op, omdat sommige landen, bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, vinden dat de Europese begroting zich te veel op 'oud' beleid concentreert, oftewel steun voor landbouw en arme regio's.

Ondertussen ziet de denktank Chatham House een ander slachtoffer bij het hakken en zagen in Brussel: de ambities van de EU op het vlak van het buitenlands- en migratiebeleid.

2. Chinezen azen op Spaanse zon

Ooit gehoord van X-Elio, Fotowatio, Grenergy Renovables of Zero-E? Voor degenen die geen idee hebben: het zijn van oorsprong Spaanse bedrijven die enorme zonnepaneelparken hebben opgezet. Eerst in Spanje, later ook in het buitenland.

Het hoofdkantoor van X-Elio staat in Madrid, maar het is geen Spaans bedrijf meer. Investeerder KKR en de Canadese branchegenoot Brookfield zwaaien er de scepter. En nu staan er dus dertien grote zonneparken van X-Elio te koop: in Spanje, in Mexico, in Japan, ja zelfs in de VS.

En die verkoop, die tussen de €500 mln en €600 mln moet opleveren, wordt steeds interessanter. Want het Chinese staatsenergiebedrijf Three Gorges Corporation is volgens Spaanse media de belangrijkste gegadigde, gevolgd door Shanghai Electric.

De biedingsstrijd vindt plaats op een interessant moment. In de EU (maar ook in de VS waar X-Elio actief is) bekijken overheden Chinese investeringen en aankopen met een kritischer om niet te zeggen wantrouwender blik dan enkele jaren geleden. Brussel wil zelfs een rem op Chinese overnames (lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers).

Die deal rond X-Elio is dus geen gelopen race. Madrid scherpte recent de overnameregels aan; de regering wijst daarbij expliciet naar een mogelijk verbod van overnames in de energiesector door niet-Europese concerns.

Three Gorges stootte in 2019 al zijn neus in Portugal, toen het daar energiebedrijf EDP wilde kopen. Het Chinese bod mislukte door tegenstand van aandeelhouders. Het Chinese bedrijf heeft nog een fors belang van ruim 20% in EDP, maar verkocht in maart een klein deel.

Los van mogelijk verzet in Europa heeft X-Elio ook zonneparken in de VS, waar de politiek zo mogelijk nog meer China-avers is dan in de Oude Wereld.

Eerder probeerde Three Gorges al Spaanse zon te kopen via de overname van Fotowatio of FRV (dat in Saoedische handen is). Daar kwam weinig van terecht. Ook Shanghai Electric zat het tegen in Spanje. In februari troefde het Portugese Galp het Chinese concern af in de strijd om de overname van Zero-E, tot dan eigendom van het Spaanse bouwbedrijf ACS.

De Portugezen betaalden €2,2 mrd voor Zero-E, en zijn nu naar eigen zeggen de zonnekoning eh... grootste producent van zonne-energie van het Iberisch schiereiland.

