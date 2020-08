Landbouw

Dierlijk eiwit eten helpt de planeet, vindt landbouwexpert

De landbouw zit in Nederland in het verdomhoekje. Maar als het aan Leo den Hartog ligt, gaat de agrarische productie eerder omhoog dan omlaag. Want de wereldbevolking en de welvaart nemen toe, en daarmee ook de vraag naar eieren, vlees, vis en zuivel.