Tekst Krant

Buitenland

Oorlog rond tiener-app: verdere versplintering internet dreigt

Er vliegen geen raketten over en weer, maar de ruzie tussen China en de VS over video-app TikTok zorgt wel degelijk voor ongerustheid. De strijd om technologische hegemonie escaleert steeds verder. Een van de gevolgen: een fragmenterend internet. Kan de verkiezing van Joe Biden ontspanning brengen?