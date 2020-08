Onderwijs

Bier- en studentenfeest maakt plaats voor professionele mediashow en digitale pubquiz

Studenten in Utrecht moesten vanwege aangescherpte coronaregels de introductieweek in drie dagen tijd omgooien. Zomaar in een groepje rondstruinen door de stad is er dit jaar niet bij. Gezelligheidsverenigingen houden hun deuren gesloten. 'Dit is triest.'