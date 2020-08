Foto: Reuters

1. Fransen houden van dieren (en hun rechten)

Fransen, die beginnen toch te kwijlen als ze vogeltjes zoals de ortolaan zien? Dat zijn toch smulpapen die zeggen dat het nu eenmaal een mooie traditie is om dat beestje in één hap te verorberen, ook al is de jacht op de ortolaan al decennia verboden?

Verbod of niet, een ortolaan kan in de maanden augustus en september Zuidwest-Frankrijk beter mijden. Vogelvrienden klagen al jarenlang dat justitie wegkijkt als jagers in het ortolaanseizoen aan de slag gaan.

Maar de ortolaanslurpende natie heeft ook een andere kant. Vorige week kwam opiniepeiler Ifop met een onderzoek naar hoe Fransen denken over legbatterijen, de jacht en het houden van dieren door boeren. De peiling, uitgevoerd in opdracht van dierenbeschermer Brigitte Bardot, wijst onder meer uit dat 77% van de ondervraagden het fokken van beesten voor hun vacht wil verbieden.

Verder vindt 82% dat Frankrijk over uiterlijk vijf jaar een verbod op het fokken van dieren in kooien moet instellen, stelt eenzelfde percentage dat het klaar moet zijn met de drijfjacht, en meent 86% dat slachters dieren moeten verdoven alvorens toe te slaan. Over tien jaar moeten alle boerderijdieren naar buiten kunnen, zegt 91% van ondervraagden.

De enquête is relevant in het licht van een initiatief voor een referendum over dierenrechten, die Fransen sinds begin juli kunnen ondersteunen. Maatschappelijke organisaties en bekende Fransen, zoals internetgoeroe Xavier Niel, ex-minister van milieu Nicolas Hulot en actrice Juliette Binoche, begonnen dit initiatief. Als er genoeg handtekeningen zijn, kunnen boeren en jagers hun borst natmaken. Volgens een andere peiling van Ifop, verricht voor het tijdschrift Caniprof ('Beter leven met uw hond') steunt 73% van de Fransen een volksraadpleging.

Willy Schraen, de chef van de Franse jagersbond FNC, maakt zich grote zorgen over de gang van zaken, zo erkende hij in een gesprek met de krant Sud Ouest. Straks hebben we het recht niet eens meer of 'een hond, kat in huis of een goudvis te houden', meent hij. De FNC is een pr-offensief begonnen om vooroordelen over jagers weg te nemen.

Voor wie dit een ver-van-mijn-bedshow vindt: als Parijs de regels aanscherpt, is de kans groot dat de discussie zich naar de Europese arena verplaatst.

Foto: Reuters

2. Haben wir es geschafft?

Volgende week maandag is het vijf jaar geleden dat bondskanselier Angela Merkel de Duitsers voorhield dat ze in staat zijn om een grote hoeveelheid vluchtelingen en migranten op te vangen en te laten integreren in de Duitse maatschappij. 'Wir schaffen das', sprak ze.

Lukte het ook? Onderzoeksinstituut DIW zette een grote studie op om deze vraag te beantwoorden. Vorige week kwamen de resultaten naar buiten. De onderzoekers concluderen op basis van gesprekken met 8000 migranten dat de integratie op de arbeidsmarkt van met name vrouwen die in het Wir Schaffen Das-tijdperk naar Duitsland kwamen nog te wensen overlaat.

Aan de zonzijde: met de integratie van kinderen en jongeren gaat het best goed, en Duitsers maken zich minder zorgen over integratie. Verder had 43% in 2018 een baan, of volgde een opleiding. Het opleidingsniveau van veel migranten ligt tamelijk laag, constateert onderzoeksleider Katharina Spiess.

3. Principes en de praktijk in de politiek

Economen zijn het er over eens dat flexwerk in Spanje soms wel erg flex is. Aanpassing van de regels, of meer controles tegen uitbuiting, zijn dus nodig. De linkse regeringspartij Podemos zet echter in op het volledig terugdraaien van aanpassingen in de arbeidsmarktregels die Spanje tijdens de eurocrisis in 2012 doorvoerde. Banen moeten zekerder, de rechtspositie van werknemers moet beter.

Maar we leven niet in een ideale wereld. Dat weten ze bij Podemos ook, zo bleek vorige week. Spaanse media berichtten dat de partij krap bij kas zit en fors heeft moeten bezuinigen. Dat is ten koste gegaan van... de werknemers in de partijorganisatie. In 2018 had Podemos 443 mensen op de loonlijst, eind vorig jaar waren dat er 221. Daarbij heeft zo'n 55% van de medewerkers een tijdelijk contract, een fenomeen waartegen de partij in de reële economie graag ten strijde trekt.

De ingrepen zijn nodig omdat er van overheidswege minder geld richting partijorganisaties vloeit. Daarbij is de inkomstenstroom uit donaties van politici en ambtenaren die lid zijn van Podemos en vrijwillig aan hun partij een deel van hun salaris overmaken, ook gedaald.

Tot ergernis van sommige leden zag de Podemos-leiding wel ruimte om het hoofdkantoor voor €1,4 mln te verbouwen. Justitie onderzoekt hierbij of de aanbesteding juist is verlopen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van defensie komen woensdag informeel bijeen in Berlijn.

• Donderdag en vrijdag is het 'Gymnich': het treffen van de EU-ministers van buitenlandse zaken, vernoemd naar de plek waar die bewindslieden dat in 1974 voor het eerst in informele setting vergaderden. Onder meer de relatie met Turkije staat op de agenda. De Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas is dinsdag in Athene en Ankara om te overleggen over de situatie in de oostelijke Middellandse Zee.

• Eurocommissaris van handel Phil Hogan bezocht in strijd met de Ierse coronaregels een druk evenement op een Ierse golfclub. Moet hij daarom weg? Hogan — die ook nog werd staande gehouden door de politie voor bellen tijdens het rijden — moet voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zo snel mogelijk opheldering verschaffen. Als ze zijn uitleg niet accepteert, is het exit.

Luisteren naar Europamania? Europamania is ook een podcast van FD en BNR! Met @connorclerx, @RiaCats, @MJSchiffers, @jessepinster en @HanDirk. Aflevering 1 van jaargang 2: Europa belt, maar niemand neemt op.

Meer lezen (en luisteren)?

Exit en entry Zou er nu een referendum in Schotland zijn over een exit uit het Verenigd Koninkrijk, dan zou het onafhankelijkheidskamp anders dan in 2014 wél winnen, zo geeft een nieuwe peiling aan. Alleen wil premier Johnson zo'n referendum niet toestaan.

Stank voor dank De olietanker Maersk Etienne redde begin augustus op verzoek van Malta 27 mensen van de verdrinkingsdood in de Middellandse Zee. Vervolgens weigerde Malta het schip toestemming te geven de drenkelingen op het eiland af te zetten. Dus dobbert de Maersk Etienne nu ten oosten van Malta tot iemand de geredde mensen wil opvangen.

Zorgen in Parijs President Macron moet in de coronacrisis meer doen om de Franse economie tot leven te wekken, waarschuwt voormalig regeringsadviseur Jean Pisani-Ferry in zakenkrant Les Échos.

Principes en geld De Europese Commissie zette in juli een streep door EU-geld voor zes Poolse gemeenten, omdat die zich 'vrij van lhbt-ideologie' hadden genoemd. Die verklaring is in strijd met de Europese grondrechten, vond Brussel. Het Poolse ministerie van justitie geeft nu één van die gemeenten een drie keer zo hoog steunbedrag als de EU zou hebben gegeven.

Post-Loekasjenko Inwoners van Wit-Rusland blijven en masse betogen tegen de autoritaire leider Alexandr Loekasjenko. Die wil vooralsnog niet van wijken weten. Beluister deze podcast van Verfassungsblog over hoe het verder zou kunnen gaan.

Post-Loekasjenko Inwoners van Wit-Rusland blijven en masse betogen tegen de autoritaire leider Alexandr Loekasjenko. Die wil vooralsnog niet van wijken weten. Beluister deze podcast van Verfassungsblog over hoe het verder zou kunnen gaan.