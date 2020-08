Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de Turkse president Erdogan kent zijn klassiekers, en terug van nooit weggeweest: het migratiedossier.

1. Erdogan kent zijn klassiekers

Foto; Reuters

Terwijl Turkse en Griekse marineschepen elkaar woensdag in de Middellandse Zee scherp in de gaten hielden, ging de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op reis. Hij meldde zich een slordige 1100 kilometer ten oosten van Ankara op het historische slagveld van Manzikert.

Daar versloeg op dezelfde dag in 1071 de Seltsjoekse sultan Alparslan een Byzantijns leger. Dat was volgens historici het begin van het einde van het Byzantijnse rijk (al was het in 1453 pas definitief voorbij, met de val van Constantinopel). De snelle rekenaar weet dat de slag dus 949 jaar geleden plaatshad, dat er dus geen sprake was van een kroonjaar, en dat de festiviteiten voor de herdenking in 2071 waarschijnlijk omvangrijker zijn.

Erdogan kon de herdenking echter goed gebruiken (hier de foto's). Op de plek van de zege van de Seltsjoeken, voorgangers van de Ottomanen, waarschuwde hij de buitenwereld dat Turkije zal krijgen waar het recht op heeft in de Middellandse, Egeïsche en Zwarte Zee. En reken niet op concessies van Turkse zijde, zei de president richting Griekenland en Cyprus, landen waarmee hij een conflict heeft over grenzen in de zee.

... en voorspelt het einde van de geschiedenis voor de EU

Zou de Europese Unie hier een bemiddelende rol kunnen spelen? Turkije is immers nog altijd kandidaat-lidstaat. Maar Erdogan ligt op ramkoers met de Unie en gelooft er niet meer in, bleek afgelopen maandag uit een toespraak.

Een bloemlezing: 'De EU heeft nooit de bedoeling gehad om ons een volledig lid te maken'. En: 'De EU-leiders zijn nooit eerlijk geweest en hebben zich nooit aan hun woord gehouden.' En: 'Het hypocriete gedrag dat de EU toont richting Turkije, luidt het einde van de EU in.'

De EU is dus binnenkort historie, aldus Erdogan, het staatshoofd van een natie waar het historisch geheugen zeer goed ontwikkeld is. Zo heet het Turkse boorschip dat Athene zo ergert omdat het in door Griekenland geclaimde wateren actief is Oruc Reis, naar een op Lesbos (jawel) geboren Ottomaanse admiraal/piraat/slavenhaler die in 1518 door Spaans toedoen zijn einde vond in het Algerijnse Tlemcen.

Ook uit andere recente acties spreekt Erdogans interesse voor geschiedenis. Eerder dit jaar besloot hij de Hagia Sophia, ooit de grootste kerk in het christendom tot verbijstering van velen weer tot moskee te bombarderen. Dat was de van oorsprong Byzantijnse kerk overigens al eeuwenlang, tot Atatürk — de stichter van het moderne Turkije — vorige eeuw van de moskee een museum maakte.

Omdat er klaarblijkelijk nog steeds een moskeetekort in Istanboel is, bepaalde de president recent ook dat de Chora-kerk weer een moskee moet worden. In Athene, dat zich als hoeder van het Byzantijnse erfgoed in Turkije ziet, leidde de manoeuvre tot ergernis.

Waarom is dit belangrijk voor Erdogan? Volgens analisten speelt de president graag de historische kaart om af te leiden van de economische problemen die Turkije mede vanwege de coronacrisis heeft.

Foto: Reuters

2. Terug van nooit weggeweest: het migratiedossier

Dankzij Banksy staan ze weer in het middelpunt van de belangstelling: de vluchtelingen en migranten die vanuit Libië en Tunesië proberen Italië en Malta te bereiken. Het door de Britse kunstenaar gekochte schip pikte sinds donderdag ruim tweehonderd mensen op die in wrakke bootjes probeerden naar Europa over te steken.

De Louise Michel, dat via een gestage stroom tweets bericht over hoe het schip het vergaat, zat al snel tjokvol mensen. De Italiaanse kustwacht haalde er afgelopen weekeinde 49 opvarenden vanaf. Verder gaan de Italiaanse autoriteiten honderden asielzoekers die nu op het eiland Lampedusa bivakkeren overbrengen naar het vasteland.

De burgemeester van Lampedusa had eerder alarm geslagen over de toename van het aantal mensen dat op het eiland aankomt. Lampedusa, waar bewoners zondag de straat opgingen uit protest, kan dit niet meer aan, zei hij.

Het aantal migranten en vluchtelingen dat in Italië aankomt neemt inderdaad toe, zo blijkt uit cijfers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. In de eerste zeven maanden van dit jaar was zelfs sprake van een stijging met 155% (ruim 13.000 mensen meldden zich), maar dat percentage is vertekend, gezien de lage aantallen van 2019.

De protesten op Lampedusa kwamen er mede via de rechtse, anti-migratiepartij Lega. Op 20 en 21 september zijn er regionale verkiezingen in Apulië, Ligurië, Marche, Toscane, Valle d'Aosta, Campanië en Veneto. En er is een referendum over de reductie van het aantal parlementariërs.

Luisteren naar Europamania? Europamania is ook een podcast van FD en BNR! Met @connorclerx, @RiaCats, @MJSchiffers, @jessepinster en @HanDirk. Aflevering 2 van jaargang 2: De val van de eurocommissaris.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van landbouw treffen elkaar vandaag en dinsdag in Koblenz voor informeel overleg. Dinsdagochtend gaan ze op excursie naar wijngaarden bij de Moezel.

• De begrotingscommissie van het Europees Parlement overlegt vandaag en dinsdag over de Europese meerjarenbegroting. De grootste vier fracties in het parlement willen alleen instemmen met het akkoord over het Europees budget dat de EU-regeringsleiders eind juli bereikten, als er harde afspraken zijn dat lidstaten die inbreken op de rechtsstaat Europese subsidies kwijtraken.

• Het jaarevent van de Brusselse denktank Bruegel begint dinsdag, met tal van sprekers zoals de Nobelprijswinnaar Esther Duflo, EU-klimaatchef Frans Timmermans, de Duitse minister van financiën Olaf Scholz en voormalig Fed-president Janet Yellen.

• EU-onderhandelaar Michel Barnier spreekt woensdag in Dublin bij het Institute for International and European Affairs over de trieste stand van zaken bij de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU.

• De Franse premier Jean Castex licht donderdag een steunpakket van €100 mrd toe, dat de Franse economie door de coronacrisis moet loodsen.

• Het Hof van Justitie van de EU komt donderdag met een arrest over staatssteun die natuurorganisaties kregen voor de aankoop van grond. In 2008 was daar een klacht over ingediend. Lees hier meer.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!