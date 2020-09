Energie

Het schuurt tussen energietransitie en democratie

In Wijnjewoude bestaat verzet tegen een mestvergister, in Sellingerbeetse tegen een drijvend zonnepark, oppositie tegen windturbines zie je overal. In heel Nederland zijn er groene-energieprojecten, in vrijwel heel Nederland is er weerstand van omwonenden. Toch komen de projecten er.