'Treurig: we gaan iets doen met €20 mrd, maar onduidelijk blijft wát'

Experts en (ex-) topambtenaren vrezen dat het zogenoemde 'Wopke-Wiebes-fonds', €20 mrd aan investeringsgeld, verwordt tot een politieke grabbelton en verzandt in een bureaucratisch moeras. Niet een adviescommissie, maar de politiek moet zelf bepalen waar Nederland in investeert, zeggen ze.