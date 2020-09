Europa

Italië vertroetelt consument als hij btw afdraagt

EU-lidstaten zijn in 2018 zo'n €140 mrd aan btw-inkomsten misgelopen door zwarte betalingen. Italië grijpt nu naar onorthodoxe middelen om het probleem aan te pakken. Wie elektronisch betaalt in winkel of horeca, krijgt geld terug van de fiscus.