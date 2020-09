Financiële sector

‘Ik heb zelf ook buiten het financiële systeem gestaan’

Een van zijn specialiteiten is integriteit in de financiële sector. En nu blijkt Nyenrode-hoogleraar Jaap Koelewijn beleggingsfondsen te leiden waarin hij samenwerkt met mannen met meerdere justitiële antecedenten wegens witteboordencriminaliteit. Waarom? 'Ik geloof in het goede van de mens.'