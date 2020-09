Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de maffia en het EU-herstelfonds, dieren hinderen Poolse coalitie en het Spaanse spoor als redder.

Foto: Reuters

1. Maffia kijkt likkebaardend naar EU-steungeld

Heel mooi, de solidariteit die de EU-regeringsleiders in juli bij hun akkoord over het steunpakket Next Generation EU (€750 mrd!) demonstreerden. Maar de maffia is er ook blij mee, waarschuwde Catherine De Bolle, de baas van Europol vorige week bij een conferentie van politiechefs in Rome.

Volgens De Bolle neemt de infiltratie van de maffia (in al zijn verschijningsvormen, zo maakte De Bolle duidelijk) in de economie van de EU toe, en hebben de misdadigers hun zinnen gezet op het Europese steungeld. Dus EU-lidstaten moeten nog scherper opletten wie steungeld krijgt, en of ze de euro's goed besteden.

Bij de meeting met De Bolle zei politiechef Vittorio Rizzi 'een trieste parallel' te zien tussen het virus en de maffia: ze zijn 'net zo ontwijkend. En niemand is immuun.'

Europol waarschuwde eind maart al dat criminelen hun voordeel proberen te doen met het coronavirus. In dit verband rapporteerde Italië in het eerste kwartaal minder overvallen ten opzichte van een jaar eerder, maar het aantal woekerzaken nam 9,1% toe. Criminelen lenen bedrijven en burgers die failliet dreigen te gaan en niet meer bij de bank terechtkunnen, graag geld uit.

Europamania in je mailbox Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Inmiddels zijn er ook berichten dat de 'Ndrangheta, de misdaadorganisatie uit Calabrië, actief bij banken oninbare leningen van door de coronacrisis getroffen bedrijven opkoopt. Zo wast ze geld wit en kan ze de economische activiteiten van de ondernemers inpalmen. Ook de Italiaanse centrale bank heeft hiervoor gewaarschuwd.

Uit een vorige week gepubliceerd politierapport over criminele trends blijkt dat het aantal woekerzaken in het tweede kwartaal weer wat afnam - maar dat kan ook betekenen dat slachtoffers uit angst minder aangifte doen, zo zegt de politie. De cybermisdaad - coronaveilig want geen direct contact - neemt toe.

Eerder bleek al dat de camorra in Napels de coronacrisis benut om aan zijn pr te werken. De organisatie deed dat door voedselpakketten of biljetten van €50 aan armen uit te delen.

Foto: Reuters

2. Dieren en corona doen Poolse coalitie wankelen

Moeten de Polen vervroegd naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen? Die vraag ligt sinds enkele dagen op tafel, nadat de partijen van de Poolse rechts-conservatieve regeringscoalitie vechtend over de straat rollen.

Wat is er aan de hand? Vrijdag nam het Poolse parlement een voorstel voor meer dierenrechten aan. Het gaat hierbij onder meer om een verbod op pelsdierfokkerijen, en op ritueel slachten van dieren voor de export.

De grootste regeringspartij, de PiS van Jaroslaw Kaczynski, steunde het voorstel, en met hem een flink deel van de oppositie. Maar Verenigd (what's in a name) Polen van minister van justitie Zbigniew Ziobro, meestal een steunpilaar van de PiS, stemde tegen, terwijl de derde PiS-partner (Akkoord van Jaroslaw Gowin) zich onthield van stemming, omdat het voorstel volgens Gowin niet genoeg rekening houdt met de belangen van boeren.

PiS-leider Jaroslaw Kaczynski is woedend over de gang van zaken. En dieren zijn niet de enige splijtzwam in de coalitie. Ze is ook verdeeld over een plan om overheidsdienaren die bij de strijd tegen het coronavirus de wet overtraden maar voor het algemeen belang bezig waren, immuniteit te geven. Ook hier stribbelt Verenigd Polen tegen.

Saillant in dit verband is dat een rechter vorige week oordeelde dat premier Morawiecki de wet overtrad door de organisatie van de presidentsverkiezingen in mei bij de posterijen te leggen (dat was in strijd met de kieswet; de verkiezingen vonden uiteindelijk in juli plaats). Ook saillant: de minister van volksgezondheid Szumowski trad in augustus af wegens de aanschaf van ondeugdelijke medische apparatuur.

Op de achtergrond speelt volgens analisten ook concurrentie tussen de leider van Verenigd Polen, minister van justitie Ziobro, en premier Morawiecki. De laatste is de gewenste kandidaat van PiS-boegbeeld Kaczynski voor het leiderschap van de PiS, maar Ziobro, bekend van zijn aanvallen op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aast zelf op die baan.

Afgezien van het onderlinge geruzie is de regering nog altijd bezig met haar kruistocht tegen rechters en andere critici. Een conflict doemt op over de opvolging van Adam Bodnar, de Poolse ombudsman. Diens termijn zat er op 9 september op, maar er is nog altijd geen vervanger; de PiS stemde een oppositiekandidaat weg.

Luisteren naar Europamania? Europamania is ook een podcast van FD en BNR! Met @connorclerx, @RiaCats, @MJSchiffers, @jessepinster en @HanDirk. Aflevering 5 van jaargang 2: De Europese troonrede.

3. Teruel en de Tamagotchi-trein

Europamania vestigde al eens de aandacht op Teruel Existe, de partij die strijdt tegen de ontvolking van de Spaanse regio-Teruel (Aragon), en vorig jaar bij de parlementsverkiezingen één zetel won. De Spaanse minderheidsregering kan de steun van de partij goed gebruiken, en dong daarom naar haar gunsten.

Teruel oogst nu voor het eerst. De Spaanse staatsspoorwegen (Renfe) hebben bekendgemaakt dat ze in Teruel vijftig à zestig nieuwe banen schept, via de stichting van een Centro de Competencias Digitales. De afdeling in Teruel gaat de IT-infrastructuur van Renfe onderhouden.

Dit soort diensten zitten nu doorgaans in Madrid, maar de Renfe wil afdelingen die niet in een grote stad hoeven te zitten, verplaatsen naar het platteland om zo te helpen de ontvolking tegen te gaan. Ook andere staatsbedrijven en -instanties kijken naar dit soort maatregelen.

De nieuwe afdeling komt in een werkplaats die de Renfe in 2008 nog sloot. De spoorwegen gaan verder de lijn naar Zaragoza elektrificeren. Daar rijdt nu nog de 'Tamagotchi', zoals inwoners de afgebladderde boemel noemen, een dieseltreintje dat het regelmatig begeeft.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van buitenlandse zaken spreken elkaar en de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja maandag. Zondag gingen mensen in Wit-Rusland voor de 43e dag de straat op uit protest tegen het bedrog bij de presidentsverkiezingen.

• Het Britse Lagerhuis praat dinsdag verder over de voorstellen die de afspraken met de EU over Noord-Ierland ondermijnen. Premier Johnson deed wat water bij de wijn.

• Woensdag komt de Europese Commissie met een nieuwe serie voorstellen om het Europese migratiebeleid te moderniseren.

• De EU-regeringsleiders spreken donderdag en vrijdag over de relatie met Turkije, en over het buitenlands beleid van de Unie. Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

Meer lezen (en luisteren)?

Iconisch Weet u nog, het nummer Trans Europe Express van de Duitse elektronicapioniers Kraftwerk? Dat ging over de TEE-trein die tussen 1957 en 1987 op verschillende trajecten reed. De TEE was bedoeld als tegenwicht voor het vliegverkeer. De Duitse minister van verkeer Scheuer wil het concept nu nieuw leven inblazen. Hij praat er vandaag over bij een EU-overleg. (Treinfans: hier 09.34 lang de TEE in beeld, met muziek van Kraftwerk.)

Ban(d)en De Japanse bandenfabrikant Bridgestone wil de productie in het Noord-Franse Béthune staken en dat kan 863 mensen hun baan kosten. Regioleider Xavier Bertrand, die in 2022 aan de presidentsverkiezingen wil meedoen, vindt dat Frankrijk in de fabriek moet investeren. Maar oppositiepartij Rassemblement National beschuldigt Bertrand van hypocrisie.

Innig De Duitse autoindustrie en de Hongaarse regering hebben een goede relatie. Dat is een van de verklaringen voor de op zich nog altijd redelijke relatie tussen Berlijn en de autoritaire premier Viktor Orbán, zo blijkt uit een publicatie van Direkt 36, een onafhankelijke nieuwsorganisatie. Ga even voor dit verhaal zitten.

Onverwoestbaar Silvio Berlusconi (83), de hoogbejaarde zakenman-politicus die lang de Italiaanse politiek domineerde, kreeg corona en ging het ziekenhuis in. Menigeen hield rekening met het einde. Maar Berlusconi won van corona, en verliet afgelopen week weer het ziekenhuis. Luister deze podcast over zijn leven en werken.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!