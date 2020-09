Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: een lichtpuntje voor Airbus, Turken over Syriërs en vice versa, en de naar rechts marcherende Duitse krijgsmacht.

Foto: Reuters

1. Vliegtuigen parkeren, een groeibusiness

Tot zo ongeveer februari van dit jaar was de sky the limit in de luchtvaart. Toen kwam het coronavirus. Dat leidt behalve tot lege luchthavens en miljardensteun voor bijvoorbeeld Lufthansa en Air France KLM, ook tot enorm banenverlies bij vliegtuigbouwer Airbus.

Het bedrijf zei eind juni dat het 15.000 banen wil schrappen bij de divisie die passagiersvliegtuigen maakt; dat is éénzesde van alle arbeidsplaatsen daar. En bij deze ingreep blijft het mogelijk niet, zo zei bestuursvoorzitter Guillaume Faury vorige week in een interview met RTL. Zijn personeelschef in Frankrijk, Donald Fraty, kwam vrijdag met details over een plan voor arbeidstijdverkorting, dat vanaf 1 januari voor twee jaar moet gelden.

Volgens Fraty bevindt Airbus (dat in augustus één order voor een nieuw vliegtuig noteerde) zich in 'een crisis zonder precedent'. Al 3500 Franse werknemers van de vliegtuigbouwer tekenden voor een vrijwillige vertrekregeling.

Hangen er dan alleen maar donkere wolken boven Airbus? Dat niet. Het bedrijf verdient ook aan de neergang. Want Tarmac Aerosave, dat voor een derde in handen is van de vliegtuigbouwer, draait als een tierelier. Het bedrijf, gespecialiseerd in het langdurig parkeren van niet-gebruikte vliegtuigen en het onderhoud daarvan, noteerde onlangs zijn duizendste langparkeerder, en opende in juni zijn vierde parkeerplaats op het vliegveld Paris-Vatry.

Het vliegveld bij het Spaanse Teruel is de grootste vliegtuigparkeerplaats van Europa, met een capaciteit van 115 vliegtuigen, in een lekker droog klimaat. Want roest moet je niet hebben.

In Nederland geldt Twente Airport als langparkeerlocatie voor vliegtuigen. De luchthaven breidde dit jaar ook al uit.

Europamania in je mailbox Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

2. Syriërs blijven liever in Turkije...

De Europese Commissie deed afgelopen woensdag een nieuwe poging om het EU-migratiebeleid te vernieuwen (lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats). Dit om noodsituaties zoals in Griekenland bij de opvang van migranten en vluchtelingen te beëindigen. Volgens critici zullen de plannen niet verhinderen dat er nieuwe Moria's (het beruchte opvangkamp op Lesbos) ontstaan.

Daarbij is de EU-vluchtelingendeal met Turkije kapot. Hierin gaf de Unie Turkije financiële steun voor de opvang van vluchtelingen, en beloofde Turkije mensen die op de Griekse eilanden waren beland, maar geen kans hadden op asiel in de EU, terug te nemen.

In de discussie over het EU-beleid blijft vaak onderbelicht dat Turkije miljoenen Syriërs heeft opgevangen. In 2019 waren er 3,5 mln Syriërs in het land. Een recent verschenen onderzoek signaleert dat de acceptatie in de Turkse maatschappij voor hun aanwezigheid daalt. Acceptatie is omgeslagen in het tolereren van de Syrische aanwezigheid, zo stellen de onderzoekers.

Foto: Reuters

... Maar de Turken zien ze liever gaan

Wat opvalt is het verschil in perceptie van Turken en Syriërs. Zo'n 57% van de ondervraagde Syriërs vindt dat de culturele verschillen met Turken klein zijn, terwijl 81,9% van de Turken juist vindt dat die verschillen groot zijn. Het merendeel van de Syriërs vindt dat ze behoorlijk zijn geïntegreerd; een enorme meerderheid van de Turken vindt dat niet.

Driekwart van de Turkse ondervraagden meent dat de Syriërs slecht zijn voor de economie en voor de sociale cohesie in hun land, terwijl tweederde vreest dat Syriërs Turken van hun banen beroven. Overigens heeft niet meer dan 6,4% dat aan den lijve ondervonden. Desalniettemin vindt bijna 57% van de Turken dat Syriërs geen werkvergunning mogen krijgen.

Verder wil een meerderheid van de Syriërs (51,8%) onder geen enkele beding meer terug naar Syrië. Bij een onderzoek in 2017 was dit nog 16,7%.

3. Marcheert het Duitse leger naar rechts?

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer stuurde donderdag Christof Gramm weg, de chef van de militaire inlichtingendienst (MAD). Hij zou ondanks hervormingen niet doortastend genoeg zijn opgetreden tegen rechtsextremisme in het Duitse leger, zo stelt het ministerie van Defensie.

Gramm zei eerder dit jaar dat de MAD zo'n 600 van de 184.000 militairen in het Duitse leger van rechtsextremistische activiteiten verdenkt (hier zijn voordracht bij de Bondsdag). Een elite-eenheid van de Duitse commando's (KSK) is om deze reden gereorganiseerd.

Ook bij de Duitse politie speelt het probleem. Alleen al in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zouden 104 agenten rechts-extremistische sympathieën hebben, zo meldden Duitse media recent.

Waar moeten we deze week op letten?

• Vandaag praten de EU-ministers van transport via een videoverbinding over de vervoerssector en de coronacrisis, en licht de Europese Commissie haar plannen voor een beter management van het door corona thans tamelijk rustige Europese luchtruim toe.

• De EU en het VK onderhandelen deze week alweer, vanaf dinsdag, over hun toekomstige handelsrelatie. Meer hierover in het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• De EU-regeringsleiders komen donderdag en vrijdag bijeen in Brussel (lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats).

• Mag een EU-lidstaat een fabrikant verplichten om op het etiket van zuivelproducten te vermelden waar de gebruikte melk precies vandaan komt? Het Franse Lactalis slikte Franse regels hierover niet. Het Hof van Justitie van de EU spreekt zich donderdag over de vraag uit. Op dezelfde dag: een arrest over een Nederlandse online apotheek die het boze oog van Franse apothekers op zich gevestigd kreeg.

• Het Europees Parlement hoort vrijdag Mairead McGuinness, de beoogde eurocommissaris van financiële diensten en stabiliteit. Ook grillt de volksvertegenwoordiging Valdis Dombrovskis, die de handelsportefeuille van de Ier Phil Hogan overneemt.

Luisteren naar Europamania? Europamania is ook een podcast van FD en BNR! Met @connorclerx, @RiaCats, @MJSchiffers, @jessepinster en @HanDirk. Aflevering 6 van jaargang 2: De eeuwige Europese migratie-impasse.

Meer lezen?

Onder ons Een van de nadelen van social media is volgens politicologen dat kiezers in groepjes met dezelfde politieke ideeën blijven hangen, en minder open staan voor andersdenkenden. Maar in het pre-Facebooktijdperk was dat niet veel anders, constateert Ron de Jong in dit artikel.

De pijp der zuchten Er hangen vanwege de zaak-Navalny donkere politieke wolken boven het Nord Stream 2-project. De Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier komt nu voor de Russisch-Duitse gasleiding op.

Made in Koopt eigen waar, dan helpen wij elkaar. In Frankrijk klinkt dat in de coronacrisis weer harder. De Franse zakenkrant Les Échos analyseert of een comeback van productie kan.

32 jaar De oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië over de enclave Nagorno-Karabakh is dit weekeinde opgelaaid. Lees deze analyse over het conflict dat al 32 jaar bestaat.

Autoblues De autoproductie in Duitsland is in gevaar, zo waarschuwt Continental-topman Hasan Allak in een opinieartikel in de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Dat komt door de coronacris en door de opkomst van elektrisch rijden. Ondertussen is de gifbeker in de sjoemeldieselaffaire nog lang niet leeg. Justitie klaagt nog eens acht Volkswagen-medewerkers aan, en ze legt voormalig VW-chef Winterkorn ook marktmanipulatie ten laste. Het proces tegen hem gaat nog jaren duren, schat de Süddeutsche Zeitung in.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!