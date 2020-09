Macro-economie

RAI-corridor houdt adem in voor tweede lockdown

Code rood, een tweede golf en minder steun vanuit het kabinet. In afwachting van het coronavaccin probeert het bedrijfsleven rondom de Amsterdamse RAI de bakens te verzetten. De winkelstand houdt de moed erin. Maar in de hotels is het er nu al dood- en doodstil.