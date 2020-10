Foto: Reuters

Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de grondstoffenrallye, 'creatieve' Britse plannen met migratie en de verlamming van de EVP.

1. Europa hongert naar grondstoffen

In het geweld van de aankomende Europese top, brexitverwikkelingen en de rechtsstaatblues in de EU sneeuwde het onderwerp wat onder, maar vorige week kondigde Brussel actie aan om cruciale grondstoffen voor de Europese industrie zeker te stellen. Het gaat om dertig stofjes, waaronder wolfraam en kobalt (handig voor in de gsm, lees deze productie van FD-redacteur Jeroen Groot).

Die lijst met stoffen publiceerde de Europese Commissie voor het eerst in 2011. Toen stonden er veertien items op, nu dus al dertig. Bauxiet (nodig voor aluminiumproductie), strontium, titaan en lithium (het 'witte goud' zoals sommigen dat noemen, noodzakelijk voor batterijen van elektrische auto's) zijn met stip op de nieuwe lijst binnengekomen.

De EU tracht al een kleine tien jaar beleid tegen grondstoffenschaarste te ontwikkelen. Aanleiding destijds was onder meer dat China de export van aardmetalen (stofjes die bijvoorbeeld nodig zijn voor ledlampen, magneten en windmolens) aan banden legde. Toevalligerwijs gaf de Amerikaanse president Trump afgelopen woensdag juist opdracht om uit te zoeken hoe de Verenigde Staten de afhankelijkheid van aardmetalen uit China (nota bene de grootste producent ter wereld) kunnen verminderen.

Brussel wil nu een grondstoffenalliantie in het leven roepen, zodat we de stofjes meer in de EU gaan winnen. Die alliantie lijkt op de Europese batterij-alliantie, een initiatief om in de EU batterijen voor elektrische auto's te maken.

En zo is de cirkel rond: voor die batterijen heb je grondstoffen nodig. Liefst van dichtbij.

... maar hebben we die stoffen eigenlijk wel?

Jazeker! Zeldzame aardmetalen zijn er in verscheidene EU-lidstaten, plus Noorwegen en Groenland, zei Eurocommissaris Maros Sefcovic vorige week. En er zijn Europese voorraden lithium, cruciaal voor batterijen van elektrische auto's, en een stof die dus elke Europese autofabrikant wil hebben.

De stof komt nu vooral uit Chili, maar dat hoeft niet zo te blijven. Neem Tsjechië, waar nutsbedrijf CEZ flink heeft geïnvesteerd in de winning van lithium in Cinovec. Het bedrijf doet nu tests, die duren tot in 2023.

Nog meer lithium? Servië, kandidaat-EU-lidstaat, heeft grote voorraden bij Loznica in de Jadar-vallei in het westen van Servië. De Brits-Australische mijnbouwreus Rio Tinto doet er nu een haalbaarheidsstudie.

Europa zou Europa niet zijn zonder protest. In het Noord-Portugese is het Britse bedrijf Savannah Resources bezig met de ontwikkeling van een lithiummijn. Het concern verwacht 30.000 ton per jaar te kunnen winnen in 2022. Tot chagrijn van omwonenden, die tot in Lissabon tegen de mijn protesteerden.

Verder noemen we nog het Oostenrijkse lithiumproject in Wolfsberg (Karinthië), dat onder de naam European Lithium zelfs al beursnoteringen in Wenen, Frankfurt en Londen heeft, en in Australië. Het is een Australisch bedrijf; de Australische mijnbouwer Tony Sage is president-commissaris. De productie moet in 2023 beginnen.

Die grondstoffenalliantie kan dus niet meer stuk. Toch? Er is nog wel een dingetje: Savannah Resources, van het project in Portugal, is vastbesloten om lithium te gaan produceren. Maar de bedoeling is dat vervolgens te exporteren naar... China.

2. VK stuurt asielzoekers Napoleon achterna

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Britse premier Boris Johnson (lees dit verhaal!) deden afgelopen weekeinde nog eens een poging om wat vaart te maken in het overleg over de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU.

Ondertussen blijkt het vooruitzicht om per 1 januari helemaal eigen baas te zijn flink wat creativiteit te generen in Londen. Anders zijn de plannetjes van minister van binnenlandse zaken Priti Patel niet te verklaren.

De Financial Times bracht afgelopen week het nieuws dat Patel heeft laten uitzoeken of haar land asielzoekers kan opvangen op de eilanden Sint Helena of Ascension (7500 respectievelijk 6700 kilometer van Dover gelegen). Een dag later kwam The Guardian met nog drie andere bestemmingen: Marokko, Moldavië en Papoea-Nieuw-Guinea.

The Times had het dan weer over opvang dan wel detentie op afgedankte booreilanden en veerboten, en de FT wist te melden dat ook een drijvende barrière een optie is om migranten in bootjes tegen te houden.

Hoe concreet de plannen allemaal zijn, is onduidelijk. Moldavië zegt van niets te weten. Maar wel is duidelijk dat de EU ondanks alles nog altijd inspiratie biedt: Griekenland kwam al met een plan voor een drijvende barrière (maar is er niet bijster enthousiast meer over), en opvang buiten de EU-grenzen staat al jaren op de agenda (zij het dat geen EU-lidstaat al eens aan Papoea-Nieuw-Guinea heeft gedacht).

3. Donald Tusk geeft strijd tegen Orbán op

De Hongaarse premier Viktor Orbán was afgelopen week boos op de Europese Commissie, wegens vermeende beledigingen en een Brussels rechtsstaatrapport. Een beetje in de luwte van al dat mediageweld kwam de baas van de Europese christendemocraten (EVP), Donald Tusk, tot de conclusie dat de EVP beter niet gaat stemmen over het royeren Orbáns partij, Fidesz.

Reden: er is binnen de EVP geen meerderheid voor zo'n royement, maar ook geen meerderheid voor het opheffen van de schorsing waartoe de christendemocraten vorig jaar overgingen. Voor Tusk is de gang van zaken een nederlaag; Hij maakte meermaals duidelijk dat er wat hem betreft geen plaats meer is voor Orbán.

Ondertussen krijgt de Poolse politicus kritiek omdat de EVP de Bulgaarse premier Boyko Borisov (wiens partij lid is van de christendemocraten) de hand boven het hoofd houdt, ondanks aanhoudende protesten in Bulgarije tegen diens regering.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Eurogroep heeft maandagmiddag een videoberaad, dinsdag schuift de rest van de EU-ministers van financiën aan. De bewindslieden praten over prioriteiten in het EU-herstelpakket, maar ook over wie Yves Mersch in de directie van de ECB moet vervangen. Frank Elderson van De Nederlandsche Bank is kandidaat.

• Het Hof van Justitie van de EU komt dinsdag met een arrest over de onderwijswet in Hongarije, die ertoe leidde dat de Central European University uit Boedapest naar Wenen verhuisde, wat de reputatie van Hongarije als 'illiberaal' land opnieuw onderstreepte. En let donderdag op een arrest over een stroomstoring in 2015 in Nederland, die grote schade veroorzaakte.

• Het Europees Parlement stemt dinsdag of woensdag over het EU-klimaatplan. Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• De EU-ministers van binnenlandse zaken praten donderdag over de nieuwe poging van de Europese Commissie het migratiebeleid te moderniseren.

Meer lezen?

Comeback De Russische oppositieleider Aleksej Navalny herstelt van de aanslag op zijn leven, sprak met Der Spiegel en gaf Poetin de schuld.

Down under, letterlijk Duitsland gaat nauw samenwerken met de grootste steenkoolwinner ter wereld, Australië. Doel: groene waterstof, zo meldt Handelsblatt.

Onrechtsstaat Polen vervolgt de kritische rechter Tuleya opnieuw (en andere rechters), en de politicoloog Wojciech Sadurski. Hier een interview met Sadurski. Lees ook het gesprek van Die Welt met de president van het Poolse constitutionele hof.

Charlie 'De vrijheid moet het laatste woord hebben' — lees het interview met de uitgever van Charlie Hebdo.

Suezcrisis De gemoederen in Frankrijk over de verkoop van afvalreus Suez lopen hoog op. Veolia zou Suez van Engie willen overnemen, maar er zijn kapers op de kust en politici zoals de oud-minister Arnaud Montebourg vinden dat de staat Suez niet mag laten ontmantelen.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!