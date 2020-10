Coronavirus

Bedrijven liggen wakker van lockdown en gebrek aan testen

Ontsnapt Nederland aan een tweede lockdown? Nieuwe maatregelen moeten het coronavirus tot staan brengen. Maar het bedrijfsleven waarschuwt: zonder testcapaciteit wordt het een puinhoop. Over nagelbijten in de boardroom in afwachting van D-day, 20 oktober.