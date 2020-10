Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: zombiebedrijven in Europa, en zombie-kandidaten.

Foto: Reuters

1. Corona krijgt zieltogend Alitalia (nog) niet klein

Scheppen we geen zombies door al die coronasteun aan bedrijven? Die vraag borrelt overal op in de EU (ook in Nederland, maar gelukkig, we zijn veilig) en bij menig wetenschapper.

Hét zombiebedrijf in Italië is geen bank, maar een luchtvaartmaatschappij: Alitalia. Het concern is al jaren failliet, maar vliegt stug door. Sinds 2008 mislukten drie herstructureringsrondes en paste de staat zeker €9 mrd bij. Zelfs het kapitaalkrachtige Etihad vertilde zich aan zijn joint venture met het Italiaanse bedrijf. Niemand wilde het kopen.

Wie dacht dat het coronavirus Alitalia — de laatste winst dateert uit 2002 en het bedrijf verloor bijvoorbeeld in 2016 €2 mln per dag — uit haar lijden zou verlossen, heeft het mis. Sterker nog: er is werk aan de winkel voor Eurocommissaris van mededinging Margrethe Vestager. Want Rome wil Alitalia nationaliseren en heeft nu het plan opgevat om de slechte bedrijfsonderdelen in een sterfhuis te stoppen, en de 'ITA' te beginnen: Italia Trasporti Aereo. Vestager moet bepalen of de constructie qua staatssteunregels door de beugel kan.

Europamania in je mailbox Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Er zijn nog amper details over de constructie bekend. Alitalia, waar ruim 11.000 mensen werken, heeft net voor 7000 personeelsleden verlenging van de al geldende werktijdverkortingsregeling aangevraagd tot 2021.

Minister van financiën Roberto Gualtieri zei vrijdag dat de ITA-operatie 'een eerste stap is naar een hoogwaardige transportonderneming die op de internationale markt kan concurreren'. Een bedrijf 'in dienst van het land', noemde minister van transport Paola De Micheli de nieuwe wolkenridder.

Maar Eurocommissaris Vestager kijkt kritisch mee. Toevallig herinnerde ze Rome er vorige week aan dat ze binnenkort een besluit neemt over de vraag of de €1,3 mrd die Italië de laatste drie jaar richting Alitalia schoof, in lijn met de Europese staatssteunregels is.

Foto: Reuters

2. De eeuwige kandidaat

Brusselse studies over kandidaat-lidstaten heetten vroeger Vooruitgangrapport. Maar is in 2016 is dat veranderd in 'landenrapport'. Dat is heel verstandig als het gaat om Turkije, kandidaat sinds 1999. Want het nieuwste rapport, vorige week uitgekomen, gaat vooral over achteruitgang. We noteren: de Turkse democratie zit in een glijvlucht, van een scheiding der machten is geen sprake, president Recep Tayyip Erdogan ondermijnt de onafhankelijkheid van instituties zoals de centrale bank en de mensenrechten staan onder zware druk.

Al was het om een punt te maken, kwam een rechtbank drie dagen na het vernietigende rapport uit Brussel met een aanklacht richting Osman Kavala, de mensenrechtenactivist annex filantroop annex zakenman die eerder terechtstond op beschuldiging van het financieren van protesten in 2013. De rechter sprak Kavala vrij, maar nu ligt er een nieuwe beschuldiging: betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep in 2016.

Dit soort ontwikkelingen maakt duidelijk dat het toetredingsproces van Turkije een fata morgana is, en dat de Turkse kandidatuur in feite dood is. Maar niet alle EU-lidstaten willen een einde aan het proces maken (lees deze analyse over de relatie tussen Spanje en Turkije), en niemand wil de schuld krijgen van een breuk. Daarbij blijft Turkije een partner van de EU als het gaat om het indammen van migratie.

De lijst met internationale ergernissen over Turkije is inmiddels lang. Nog wat pijnpunten: Navo-landen willen maatregelen tegen Turkije (ook Navo-lid) wegens de aanschaf en gebruik van het Russische S400-raketsysteem.

En EU-lidstaten Frankrijk, Cyprus en Griekenland pruimen Turkse olie- en gasboringen in het oostelijk deel van de Middellandse Zee niet. De twee laatstgenoemde EU-lidstaten vragen om sancties wegens het openen van een strand in de spookstad Varosha op Cyprus, in het deel van dat eiland dat Turkije sinds 1974 bezet houdt.

Dat doet denken aan een cynische grap uit Servië over het slepende toetredingsproces tot de EU (waarover de Serviërs kunnen meepraten):

'Het optimistische scenario over de EU-uitbreiding is dat Turkije tot de Europese Unie toetreedt tijdens het Servische EU-voorzitterschap. Het pessimistische scenario is dat Servië toetreedt tijdens het Turkse EU-voorzitterschap.'

Luisteren naar Europamania? Europamania is ook een podcast van FD en BNR! Met @connorclerx, @RiaCats, @MJSchiffers, @jessepinster en @HanDirk. Luister hier.

3. Moet dat nog, die olie- en gaswinning?

Het Deense deel van de Noordzee bevat olie en gas. Maar gaan oliemaatschappijen dat tot de laatste druppel of kuub nog winnen? Dat is een beetje de vraag. Vorige week trok Total zich terug uit een biedingsproces, wegens onzekerheid over het Deense energiebeleid.

De aanbesteding begon in februari 2018, en had na een half jaar een uitkomst moeten opleveren. Maar Kopenhagen heeft nog steeds geen knoop doorgehakt, en Total is het wachten nu zat.

Het Deense ministerie van klimaat, energie en onderzoek stelt dat er een parlementaire discussie moet komen over de resterende winning van de Deense olie- en gasvoorraden. Kan Denemarken dat nog doorzetten, terwijl het land in 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn?

In Esbjerg, de Deense offshorehoofdstad, is het nieuws dat Total zich terugtrekt hard aangekomen. De industrie heeft duidelijkheid nodig, waarschuwt burgemeester Jesper Frost Rasmussen (lees dit verhaal van FD-correspondent Koen Verhelst over groene ontwikkelingen in Esbjerg).

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van buitenlandse zaken praten maandag over de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, en of er sancties tegen Rusland nodig zijn (Navalny vindt van wel). Nederland steunt strafmaatregelen.

• Dinsdag ligt de Europese meerjarenbegroting op tafel bij de EU-ministers van algemene zaken. Het Europees Parlement eist meer geld en een duidelijker link tussen respect voor de rechtsstaat en het recht op Europese subsidies (lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats).

• Je kunt een hoop energie en CO₂-uitstoot besparen als je huizen goed isoleert. Klimaatchef Frans Timmermans van de Europese Commissie presenteert woensdag plannen voor duurzamere huizen en gebouwen (hier nog een herinnering waar Timmermans mee bezig is).

• De EU-regeringsleiders komen donderdag en vrijdag bij elkaar in Brussel om te overleggen over het klimaatbeleid van de EU, over de stand van zaken rond brexit (de tijd dringt, signaleert ). Premier Mark Rutte is woensdag al voor de top opgewarmd door de Tweede Kamer.

Meer lezen (of schrijven)?

Wedstrijd Het Financieele Dagblad houdt een essaycompetitie over 'Europa na corona'. Lees er hier meer over.

Het primaat Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg, gaat op de website Verfassungsblog in op de rechtsstaat en de verhouding tussen nationale gerechten en 'Luxemburg'.

Handelsblues De VS introduceren strafheffingen op aluminium platen uit achttien landen, waaronder Duitsland, Italië en nog drie andere EU-lidstaten. Volgens Washington zijn de platen op de Amerikaanse markt gedumpt.

ECB-fobie Staat de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank onder druk vanwege de groeiende staatsschuld in de EU? Directielid Isabel Schnabel gaat in de FAZ in op de angst van Duitse ECB-sceptici.

Pekings vrienden De Duitse ambassadeur bij de Verenigde Naties bracht vorige week namens 39 landen een verklaring uit met daarin grote zorgen over de mensenrechtensituatie in de Chinese provincie Xinjiang en Hongkong. De meeste EU-lidstaten tekenden die verklaring, maar Tsjechië, Hongarije, Griekenland, Portugal, Malta, Roemenië, Cyprus en Malta niet.

Kaukasus Waar blijft een krachtig EU-geluid in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan, zo vraagt deze analyse.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!