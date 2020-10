Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Frankrijk pakt islamitische organisaties aan na de dood van Samuel Paty, en Italiaanse financiële innovatie.

Foto: Reuters

1. Frankrijk pakt islamitische organisaties aan

'Des armes en non des larmes' — wapens, en geen tranen'. Bruno Retailleau, leider van oppositiepartij Les Républicains in de senaat, uitte afgelopen weekeinde harde taal na de moord vrijdag op de 47-jarige leraar Samuel Paty door een 18-jarige Tsjetsjeense vluchteling. Paty had in een les spotprenten van de profeet Mohammed getoond. Tienduizenden Fransen gingen afgelopen weekeinde de straat op om hun afschuw over de moord te uiten.

De Franse regering heeft inmiddels 51 islamitische organisaties in het vizier die mogelijk worden ontbonden omdat het 'vijanden van de republiek' zijn. Een ervan is volgens minister van binnenlandse zaken Gérald Darmanin het CCIF, 'Het collectief tegen islamofobie'.

Volgens Darmanin verwees degene die de 'fatwa' tegen de leraar uitsprak naar het CCIF. 'Deze associatie krijgt steun van de staat, krijgt belastingvoordelen van de staat, maar zet zich af tegen islamofobie door de staat', aldus de minister. Ook de islamitische organisatie Barakacity staat in de beklaagdenbank. De politie hield juist vorige week de leider daarvan aan wegens intimidatie.

Ook wil Darmanin volgens media zo'n 231 religieuze fanatici het land uitzetten. Zo'n 180 zitten er al vast. Of die uitzetting lukt is een tweede. De minister overlegde recent met Marokko over het accepteren van negen mensen die Frankrijk kwijt wil. Darmanin wil een zelfde gesprek met Algerije en Tunesië aangaan.

Een andere aangekondigde overheidsmaatregel is scherpere controle op geldstromen bij islamistische organisaties. Parijs wil verder de veiligheid op scholen verbeteren, en nieuw overleg met Google, Facebook, Tiktok, Twitter en Snapchat over het beperken van het verspreiden van haatspraak en oproepen tot geweld. 'Zij hebben een verantwoordelijkheid, en die moeten we beter inkaderen', stelde een woordvoerder van de regering.

2. Italië is steeds goedkoper uit...

Kan het nog lager? De Italiaanse tienjaarsrente kwam vorige week op het laagste punt uit sinds... 1310, stelden analisten van Deutsche Bank (ook al bestond Italië toen nog niet). Dus als Rome geld nodig heeft: het is weliswaar niet gratis, maar duur zeker niet.

Is dat nieuws? De rente is natuurlijk al jaren laag, deels vanwege het ruime monetaire beleid van de ECB. Sowieso vertoont de rente al vijf eeuwen lang een dalende trend, zo stelde de Duitse econoom Paul Schmelzing begin dit jaar in een fascinerende notitie. In 1311 was de reële rente 12,02%, nu is dat 0,78%.

Kijk naar de Medici's, de machtige financiers uit Florence. Zij rekenden in 1459 15,4% toen ze 218.072 Milaanse ponden leenden aan hertog Galeazzo Sforza. Dat zijn tarieven die recent alleen nog webwinkels hanteerden voor kopen op afbetaling.

Buitenlandse beleggers waren destijds zeker geïnteresseerd in het schuldpapier van Italiaanse stadsstaten, schrijft Schmelzing. Ze betaalden zelfs om op de markt in Venetië en Genua te mogen handelen in obligaties van de twee maritieme grootmachten. Schuldpapier uit Italië, destijds het centrum van financiële innovatie in Europa, gold als veilig (lees ook dit artikel van Robeco).

Tegenwoordig zijn de meningen over die veiligheid verdeeld, gezien de staatsschuld van Italië van over de 140% van het bruto binnenlands product (al vindt de markt Italië superveilig, zie die lage rente. En de markt heeft altijd gelijk, toch?).

... dus waarom is er nog EU-steun nodig?

De steeds lagere rente is koren op de molen voor mensen die vinden dat Italië helemaal geen subsidies en leningen uit het €750 mrd bevattende coronanoodpakket Next Generation EU nodig heeft. Rome kan prima op de markt terecht, voor weinig, zeggen ze.

Toch is de Italiaanse regering vastbesloten om zo'n €209 mrd uit het noodpakket te claimen. Italia Viva, de kleine afsplitsing van de sociaaldemocratische regeringspartij PD, vindt dat Rome ook nog miljarden moet lenen bij het euronoodfonds ESM, gezien oplopende zorgkosten in het land.

Leningen van het ESM zijn voor partijen aan de rechterzijde van de Italiaanse politiek zoals Lega en Fratelli d'Italia onacceptabel. Met ESM-miljarden komt Italië onder buitenlandse curatele te staan, vindt Lega (die er als regionale partij best voor te porren is om Rome aan banden te leggen, maar dan moeten het wel Italiaanse banden zijn).

Nee, bij Lega kijken ze liever naar financiële innovatie, immers een eeuwenoude traditie in Italië. Twee jaar kwam prominent Lega-lid Claudio Borghi met het idee om schulden van de krap bij kas zittende overheid te betalen via een nieuw soort, alleen in Italië te gebruiken en te verhandelen schuldpapier, de 'mini-BOT'. Daar zit geen rente op; de mini-BOT werkt als een soort parallelle valuta.

Ook hier waren de meningen verdeeld, en die mini-BOT gaat er natuurlijk nooit komen. Het enige dat Borghi onderstreepte is dat financiële acrobatiek in Italië nooit is weggeweest.

Waar moeten we deze week op letten?

• EU-onderhandelaar Michel Barnier hoeft niet naar Londen te komen als hij niets nieuws te melden heeft bij de onderhandelingen over een handelsrelatie tussen de EU en het VK, zei de Britse regering vrijdag. Maandag belt Barnier met de Britse onderhandelaar Frost.

• De plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft door het coronavirus wederom niet in Straatsburg plaats. Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers. Hier de voorlopige agenda.

• De EU-ministers van landbouw en visserij hebben maandag en dinsdag een behoorlijke kluif op hun bord. Ze overleggen over de toekomst van het EU-landbouwbeleid, over visvangstquota en een duurzamere voedselproductie.

• Bij denktank EPC donderdag een debat over het uitbreidingsbeleid van de EU. Recent kwam Brussel met een plan voor miljardensteun aan kandidaat-lidstaten op de Balkan.

• De Poolse rechters Zurek en Tuleya staan donderdag terecht voor de omstreden tuchtkamer van het Poolse hooggerechtshof. Die hief vorige week de immuniteit van rechter Beata Morawiec op. Lees de analyse van FD-medewerker Catherine de Vries, en het vernietigende commentaar van de website Verfassungsblog over het optreden van de Europese Commissie.

• Vrijdag is de EU-milieuraad, met als hoofdpunt op de agenda de Europese klimaatwet. Lees ter voorbereiding dit verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers en de afspraken die de EU-regeringsleiders vorige week maakten.

Meer lezen?

Handel Onder Donald J. Trump kozen de VS vaak voor de confrontatie met handelspartners. Stel dat Joe Biden de volgende Amerikaanse president is, wat gebeurt er dan, vroeg denktank Bruegel zich af.

Bezetting Studenten weigeren een einde te maken aan hun al sinds augustus durende blokkade van de SZFE-Universiteit voor theater- en filmkunst in Boedapest. Ze gingen tot de blokkade over nadat de Hongaarse regering de universiteit in augustus onder haar controle had gebracht. Docenten die het studentenprotest steunen, krijgen ontslag, heeft de nieuwe leiding gewaarschuwd.

Coronastemmen Het is niet goed voor de democratie als de bondsregering en de regeringen van Duitse deelstaten zonder ruggespraak met het parlement coronabesluiten nemen, vindt Wolfgang Kubicki, vicevoorzitter van de Bondsdag.

Voor altijd Het EU-noodfonds Next Generation EU moet permanent zijn, vindt president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Dat vinden ze in Den Haag en Berlijn nou niet. Lees ook het verhaal van FD-collega Marcel de Boer.

