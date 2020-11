Energie

'Bij huidige regels leidt CO₂-opslag tot overstimulering'

Er zit een weeffout in het systeem. Dat is de overtuiging van Bram Klein Kranenbarg, consultant bij MJ Hudson Spring, dat onder meer adviseert bij energievraagstukken. Na bestudering van de subsidieregels voor afvang en opslag van CO₂ (CCS) concludeert hij dat de regels ingewikkeld zijn, maar de uitkomst helder is: 'De vervuiler wordt betaald.'