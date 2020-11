Coronavirus

Hoe corona gaten schiet in het cv van jongeren

Ruim 11% van de jongeren is werkloos, bijna vier keer zoveel als begin dit jaar. De coronacrisis treft hen extra hard. Want waar doe je ervaring op als de werkvloer verlaten is, je flexcontract wordt stopgezet en stage lopen niet meer kan? Drie jongeren doen openhartig hun verhaal. 'Er vloeiden veel tranen, maar het optimisme overheerst.'